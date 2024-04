Que faire à Lyon ce week-end ? Les bons plans du 5 au 7 avril

Lyon Capitale a sélectionné pour vous cinq activités à faire pour ce week-end du 5 au 7 avril.

Quai du Polar, Salon Mirabilia, Lyon Capitale vous propose quelques idées de sorties pour ce deuxième week-end d'avril.

20e édition du Quais du Polar

Événement majeur de la scène littéraire internationale, le Quai du polar revient pour la 20ème édition. Les grandes thématiques et valeurs contemporaines sont mises en avant par ce festival engagé : lutte contre le racisme et l'intolérance, contre la misogynie et les violences faites aux femmes... Rendez-vous du 5 au 7 avril. Villa Gillet, 25 Rue Chazière, 69004 Lyon

Le printemps des Docks : l’événement déco, mode et food

Le Printemps des Docks revient pour une 9e édition. 200 marques, pour s’inspirer, repérer les dernières tendances déco et mode. Les exposants investiront, pendant 2 jours; le 6 et 7 avril, la Sucrière, située sur les quais de la Saône dans le quartier de la Confluence.

Le Salon Mirabilia à Lyon

Le Carré Fourvière accueille du 4 au 7 avril Mirabilia Lyon, le salon des métiers d’arts. Céramique, verre, bois, mosaïque, textile, métal …Venez découvrir les œuvres d’artistes renommés, sélectionnés pour cette seconde édition.

Biennale – Mirabilia Lyon 2024. Carré Fourvière, Vendredi 5 avril de 11h à 19h. Samedi 6 avril de 11h à 20h. Dimanche 7 avril de 11h à 18h.

Entrée libre

La Caravane des cinémas d'afrique

La Caravane des Cinémas d’Afrique revient du 5 au 14 avril 2024 au Ciné Mourguet de Sainte-Foy-lès- Lyon, et dans 30 salles partenaires de la Région Auvergne Rhône Alpes. Près de 40 films (fictions, documentaires, courts métrages, jeune public) provenant de 20 pays africains, seront projetés, accompagnés par leurs réalisateurs ou autres membres de l’équipe du film.

IbisrockCops, du bénévolat contre un concert à l’Accor Arena

IbisrockCopsLe nouveau programme ibis RockCorps permet à ceux qui le souhaitent de s’engager comme volontaires. En échange de 4h de bénévolat, ils bénéficieront d’une place de concert pour un concert à l’Accor Arena, organisé le 29 mai prochain, avec Macklemore en tête d’affiche.