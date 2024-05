Que faire à Lyon ce week-end ? Les bons plans du 31 mai au 2 juin

BelleBouffe club, marché aux plantes et show les pentes… Lyon Capitale a sélectionné pour vous les immanquables de ce week-end.

Lyon Capitale a sélectionné pour vous les immanquables de ce week-end du 31 mai au 2 juin.

Le BelleBouffe club, alimentation et Europe

Alors que les élections européennes se dérouleront le 9 juin prochain, le BelleBouffe Cub s’invite à Lyon pour sa 2e édition. Au programme : politique agricole en Europe, comment s’alimenter, etc… le BelleBouffe Club répondra à toutes vos questions. Deuxième épisode de cette grande tournée, le Brunch Taste of Europe vous donne rendez-vous ce samedi 1er juin au Faitout, 12 rue Gabriel Péri, à La Mulatière. Dès 9h45, vous pourrez participer à l’atelier cuisine géant et à 12h30, venez déguster des nombreux plats savoureux lors du brunch. Les réservations sont obligatoires pour les deux événements.

Plus d’informations sur le site de l’événement.

Le Petit Paumé de retour à Lyon

De 9 heures à 22 heures, les places Saint-Jean et Edouard Commette, dans le 5e arrondissement de Lyon, accueillerons ce samedi le Village du Petit Paumé. Pour cette 23e édition, une vingtaine de stand du terroir. Plusieurs animations et dégustations seront également proposées aux visiteurs. Un concours du plus grand mangeur de saucisson de Lyon est également au programme. L’entrée est évidement gratuite.

Un week-end à l’hippodrome de Parilly

Pour tous les passionnés de courses hippiques, les samedis à Parilly sont de retour depuis le 27 avril. De 17 heures à 21 heures, venez assister aux différentes courses à l’hippodrome de Parilly, près de Lyon, mais participez également aux tours en voitures suiveuses, la visite des coulisses ou laissez les plus jeunes profiter de la structure gonflables. Les inscriptions aux activités sont gratuites et accessibles dans la limite des places disponibles. Un repas "after-courses" autour d’un brasero est également prévu. Quant aux courses L’entrée est disponible pour 5 euros pour les adultes, 3 euros pour les étudiants et gratuit pour les moins de 18 ans.

Plus d’informations sur le site de l’événement.

Marché aux plantes dans le 1er arrondissement

Alerte bons plans ! Samedi, de 11 heures à 19 heures, et dimanche de 11 heures à 18 heures, le marché aux plantes débarque dans le 1er arrondissement de Lyon. Organisé par Slo Lyon les Pentes, le marché proposera aux visiteurs plus de 2 000 plantes et boutures d’intérieur, dont plusieurs plantes disponibles dès 3 euros. Un grand jeu concours avec à la clé une nuit d’hôtel à Nice pour deux personnes est organisé sur le compte Instagram de l’événement.

Plus d’informations sur le site de l’événement.

Show les Pentes à la Croix-Rousse

Défilés, visites d’atelier, DJ set et performance street-art, rendez-vous à l’événement Show les Pentes ce samedi, de 11 heures à 23 heures, dans le 1er arrondissement de Lyon. Venez découvrir "l’événement art, mode éthique et créateurs" organisé par My Presque’île, la Vitrine des Pentes, l'événement est soutenu par la Ville de Lyon.

Plus d’informations sur le site de l’événement.