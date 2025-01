Que faire à Lyon ce week-end ? Les bons plans du 3 au 5 janvier

Cirque Imagine, cinéma, art contemporain... Lyon Capitale a sélectionné pour vous cinq activités à faire ce week-end du 3 au 5 janvier.

Prolongez la période de Noël au cirque Imagine

Cirque Imagine © Victoria Kosheleva

C'est votre dernière chance de découvrir le spectacle de Noël du cirque Imagine, qui propose des séances de 14 h à 17 h jusqu'au dimanche 5 janvier au Carré de Soie de Vaulx-en-Velin. Un nouveau spectacle avec des acrobates, danseurs, humoristes mais aussi des trapézistes volants. Les tarifs sont compris entre 10 et 34 €.

Plus d'informations ici.

Deux séances à l'Institut Lumière

Ciné-concert à l'Institut Lumière le 26 juin. Photo: Aline Duchêne

À l'Institut Lumière, dans le 8e arrondissement de Lyon, c'est un samedi spécial Don Bluth qui vous sera proposé. Une rétrospective de son long-métrage "Anastasia " est ainsi prévue à 14h30. Cette dernière diffusion vient mettre fin à plusieurs autres diffusions afin de retracer la carrière de celui qui est "considéré par ses pairs comme le plus grand des animateurs", écrit l'Institut Lumière. Dimanche, à 10h30, vous pourrez aussi découvrir "L’Hiver d’Edmond et Lucy" de François Narboux. Comptez 5 € pour les enfants et abonnés, et 6 € pour les adultes.

L'Europarc loisirs à Chassieu

Dernier week-end aussi pour profiter d’Europarc loisirs, une fête foraine géante au parc Eurexpo de Chassieu, qui s'étend sur près de 10 000 m2 jusqu'à dimanche. L'occasion de s'aventurer dans l'une des 40 attractions installées sur place. L'entrée est gratuite. Ça se passe de 14 h à 00h30 samedi et de 14 h à 21 h dimanche.

Plus d'informations ici.

La Biennale d’art contemporain jusqu'à dimanche

Là aussi, il s'agit du dernier week-end pour se rendre à la Biennale d'art contemporain de Lyon. Cette 17e édition, qui est proposée depuis le 21 septembre dernier, est intitulée "Les voix des fleuves Crossing the water". Les propositions artistiques ont réuni des artistes du monde entier sur plus d'une quinzaine de lieux dans la métropole de Lyon et sa région. Le pass d'entrée est à 20 euros et ainsi valable pour une entrée sur chacun des lieux d'exposition, qui sont à retrouver ici.

Lire aussi : Les expos à découvrir en janvier à Lyon

Préparer votre sapin avant d'aller le déposer

La collecte des sapins de Noël se termine le 18 janvier dans la Métropole de Lyon. (Photo Hadrien Jame)

Maintenant que les fêtes de fin d'année sont derrière nous, vous êtes certainement nombreux à avoir coché ce week-end pour enlever votre sapin de Noël du salon - si ce n'est pas déjà fait d'ailleurs. Une fois les guirlandes enlevées, vous n'aurez alors plus qu'à le mettre de côté pour l'amener, dès lundi 6 janvier, dans l'un des 191 points de collecte mis en place jusqu'au 18 janvier dans la métropole de Lyon.

Lire aussi : Comment se débarrasser de votre sapin de Noël dans la métropole de Lyon