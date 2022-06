Que faire à Lyon ce week-end ? Les bons plans du 24 au 26 juin

Sport, culture, musique, famille... Un week-end lyonnais de plus avec un éventails d'activité à faire pour tout le monde. Attention néanmoins à surveiller la météo !

Open Sport Lyon

Pour les sportifs et les curieux, le rendez-vous a lieu samedi place Bellecour. L’Office des sports de Lyon qui organise une journée entièrement gratuite pour que les Lyonnais puisse venir rencontrer ses 300 associations sportives adhérentes.

L’évènement sera aussi l’occasion de pouvoir tester environ 60 sports différents afin de se rendre compte de la diversité de l’offre sportive lyonnaise. Ce sera un moyen pour les familles de trouver un sport pour la rentrée de septembre, mais aussi l’occasion de pouvoir essayer des sports originaux comme le quidditch ou le sabre coréen. Sera également valorisée l’inclusion avec la présence notamment de basket-fauteuil.

Lyon Street Food Festival

Rendez-vous culinaire du week-end, le Lyon Street Food Festival tiendra sa sixième édition aux anciennes usines Fagor du 23 au 26 juin 2022. Avec plus d’une centaine de chefs, le festival fait place à une cuisine des quatre coins du monde réunie à Lyon.

Le festival accueille aussi des artistes et des musiciens pour tenir des concerts et découvrir de nombreux styles musicaux. Auront aussi lieu une multitude d’ateliers autour de différentes cultures représentées chaque jour, du Portugal à l’Asie.

Vide dressing par solidarité Afrique

Des habits à partir 50 centimes, c’est samedi à la journée spéciale vide dressing de Solidarité Afrique. Avec des bacs d’habits en vrac, des portants et un espace brocante, les amoureux du vintage pourront y trouver leur plaisir de 10h à 18h.

A partir de 18h auront lieu un concert et la diffusion du film "Asma, être réfugié soudanais en France" avec la présence de deux acteurs.

Enquête policière à la Citée internationale

En collaboration avec le Quai du Polar, Trésor Aventure organise une chasse au trésor grandeur nature dans la cité internationale. Meurtre et vol au Musée d’Art Contemporain de Lyon (MAC), les enquêteurs en herbe auront 9 suspects face à eux pour trouver le coupable.

Pendant un peu plus d’une heure, les participants récolteront les indices dans la citée internationale pour mener leur enquête. Le jeu est ouvert à partir de 7 ans pour 6 euros par personne.

Fête de la Girafe

Pour sa huitième édition, la Fête de la Girafe se tiendra dimanche au parc de la Tête d’Or. Star lyonnaises, ce sera l’occasion d’en apprendre plus sur nos girafes de la Capitale des Gaules.

Avec des stands toute la journée, accessible de manière entièrement gratuite, les familles seront heureuses de trouver des activités pour les enfants et les plus grands. Des ateliers, des quizz, des concours de dessin, de 10h30 à 18h le parc de la Tête d’Or et ses girafes vous accueilleront chaleureusement.