Lyon Street Food Festival, coup d'envoi ce jeudi, quel est le programme ?

C'est le grand retour ce jeudi, du Lyon Street Food Festival. Pendant 4 jours, dans les anciennes usines Fagor, dans le 7e arrondissement de Lyon, c'est la fête de la gastronomie.

C'est devenu un vrai rendez-vous. Attendu. Qui attire de plus en plus de festivaliers, de curieux, de gourmands.

Après 12 000 visiteurs la 1ère année, 18 000 lors de la 2e édition, 24 000 lors de la 3e, le Lyon Street Food Festival avait attiré 30 000 festivaliers la 4e année. Les Subsistances, lieu magnifique du 1er arrondissement de Lyon, où ont eu lieu les 4 premières éditions, étaient devenues trop petites pour attirer autant de monde.

Déménagement à Fagor, dans le 7e arrondissement, pour la 5e édition en 2021, avec 35 000 festivaliers (malgré des restrictions sanitaires) et donc rebelote à Fagor pour cette 6e édition, du jeudi 23 au dimanche 26 juin. La crème des artistes sera réunie dans les 23 000 m2 des authentiques usines Fagor Bandt (7e arrondissement).

Quand les cultures se rencontrent

Le Portugal, le Pays-Basque, l’Asie, le Lyon Street Food Festival va encore revisiter le monde. "La cuisine est l’expression d’une diversité de cultures et de territoire", expliquent Thomas Zimmermann et Emeric Richard, les deux co-fondateurs et organisateurs. Saveurs et savoirs-faire se mélangent dans un même lieu. Ne soyez donc pas surpris de voir un tacos revisité côtoyer des quenelles de brochet au champagne.

Soucieux de prendre en compte les grandes questions sociétales actuelles, le festival veille à établir une égalité parfaite entre tous les cuisiniers. Etoilés ou non, les 120 chefs et leurs brigades seront donc logés à la même enseigne. Thierry Marx, doublement étoilé, réalisera pour l’occasion une recette exclusive. Le restaurant Paul Bocuse proposera quant à lui un de ses mets raffiné à seulement 5€. De quoi en faire saliver plus d’un !

"ll nous paraissait important et évident de proposer au festival un plat servi au restaurant gastronomique en l’adaptant version street food afin d’offrir aux gens une belle expérience en lien direct avec la maison Bocuse. La cuisine n’a pas de frontière. Nous sommes tous des aubergistes et notre métier est avant tout de recevoir les gens, de donner du bonheur. Et c’est ce que nous allons faire sur le festival en accord avec les valeurs de la maison" explique Olivier Couvin, chef du restaurant doublement étoilé Paul Bocuse. A côté de cela, l’évènement donne également l’occasion aux chefs émergents de se faire connaitre. Présent depuis les débuts, le chef Sebastien Bouillet ne cache pas son attachement à l’évènement : "le festival donne la même chance à tous les chefs est c’est ça qui est super. Il apporte une véritable visibilité et nous pousse à innover en proposant de nouvelles idées."

