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Image d’illustration Insee. (Photo Riccardo Milani / Hans Lucas / Hans Lucas via AFP)

En Auvergne-Rhône-Alpes, un emploi sur sept dépend d’une multinationale étrangère selon l’Insee

  • par Corentin Lucas

    • En 2023, 249 000 emplois en Auvergne-Rhône-Alpes dépendaient d’une multinationale étrangère, soit un total de 14% des emplois de la région, selon les derniers chiffres publiés ce vendredi 23 octobre. L’Insee démontre qu’elles occupent une place importante dans le Rhône.

    Selon la dernière étude de l’Insee parue ce vendredi 23 octobre et réalisée en partenariat avec la Chambre de commerce et d’industrie de région Auvergne-Rhône-Alpes et Auvergne-Rhône-Alpes Entreprises, 249 000 emplois dépendaient d’une multinationale étrangère en 2023. Cela représente 14% des emplois salariés marchands régionaux (soit un emploi sur sept), contre 13% à l’échelle nationale. La région se classe deuxième en nombre d’emplois contrôlés par des groupes étrangers, derrière l’Île-de-France. Et cela a augmenté en quelques années. Entre 2017 et 2023, le nombre d’emplois dépendant d’entreprises étrangères a progressé de 11%.

    L’industrie comme principal secteur de ces multinationales

    À noter que 44% des emplois dépendant de ces groupes sont attribués au secteur de l’industrie. Le commerce et les autres services représentent chacun 24% de ces emplois. Les transports et la construction cumulent 8%. "Trois secteurs industriels concentrent une présence de multinationales étrangères plus importante que dans les autres régions françaises. La fabrication de machines et équipements en est le principal : avec 19 000 emplois sous contrôle étranger, soit 54 % des emplois du secteur, contre 48 % dans le reste de la France", indique l’Insee.

    À l’inverse, les groupes étrangers sont moins présents dans la métallurgie et la fabrication de produits en caoutchouc et en plastique que dans le reste de la France. Cela s’explique par le fait que des entreprises françaises sont déjà bien implantées sur ce domaine dans la région.

    Lire aussi : Dans les quartiers prioritaires d’Auvergne-Rhône-Alpes, les créations d’entreprises explosent mais peinent à durer

    Le Rhône et l’Isère concentrent le plus d’emplois

    Les départements du Rhône et de l’Isère détiennent les nombres d’emplois les plus importants, grâce en partie à l’attractivité des métropoles lyonnaise et grenobloise, mais également à la proximité de celles-ci avec les frontières (suisses, italiennes, allemandes, etc…). Dans le Rhône, 94 000 emplois dépendaient d’une multinationale étrangère en 2023, soit 16% de l’emploi du département. L’Isère en comptait 47 000, représentant 17% de l’emploi du département.

    Concernant le profil de ces multinationales étrangères, celles-ci sont majoritairement européennes. Plus précisément, l’Allemagne arrive en tête des pays européens, avec 15% des emplois concernés, devant la Suisse, qui en représente 10%. Les Pays-Bas comptent pour 7%, tandis que le Royaume-Uni et la Suède représentent chacun 6%. À l’échelle mondiale, les États-Unis représentent le premier pays étranger implanté dans la région. Les groupes américains contrôlent 21% des emplois concernés, soit environ 53 000 postes. En 2023, les établissements appartenant à des groupes étrangers ont réalisé 13 milliards d’euros d’exportations dans la région, selon les chiffres de l’Insee.

    "Notre région est une terre d’accueil pour les entreprises à capitaux étrangers du fait de la densité de son tissu économique et de recherche/innovation, de sa tradition d’ouverture aux échanges internationaux et de son accessibilité. Cette étude réalisée, pour la seconde fois, avec l’Insee et Auvergne-Rhône-Alpes Entreprises confirme que ces entreprises sont toujours bien présentes dans la plupart de nos écosystèmes régionaux", selon Philippe Guérand, président de la Chambre de commerce et d’industrie en AuRA. Même constat pour Franck Colcombet, président du directoire d’Auvergne-Rhône-Alpes Entreprises : "les entreprises à capitaux étrangers jouent un rôle majeur dans le dynamisme économique régional par leur contribution à l’emploi, à l’innovation et à l’ouverture internationale de notre territoire".

    L’étude de l’Insee montre donc que les entreprises étrangères occupent plus que jamais une place importante dans l’économie de la région Auvergne-Rhône-Alpes.

    Lire aussi : Un site industriel de 6 500 m2 va s'implanter dans une commune près de Lyon en 2027

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