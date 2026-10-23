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Equita Lyon 2026 : TCL renforce son dispositif accueillir près de 200 000 visiteurs

  • par LR

    • À l’occasion de la prochaine édition d’Equita Lyon, du 28 octobre au 1er novembre, le réseau TCL renforcera la ligne de tramway T5 et déploiera sa ligne N186.

    Avec près de 200 000 visiteurs attendus du 28 octobre au 1er novembre, la prochaine édition d’Equita Lyon à Eurexpo sera, une nouvelle fois, la capitale européenne du cheval. Compétitions internationales, des centaines d'exposants, des milliers de chevaux… Le rendez-vous sera riche.

    Afin d’assurer une liaison efficace entre Grange Blanche et Eurexpo pour les visiteurs, la ligne de tramway T5 sera ainsi renforcée et la ligne événementielle N186 sera déployée entre Vaulx-en-Velin La Soie et Eurexpo "afin d'offrir une capacité supplémentaire et de faciliter l'accès au site depuis les principaux pôles d'échanges du réseau", souligne TCL.

    Détails des horaires

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