On a testé les visites guidées de l'association Renaissance du Vieux-Lyon

À l'occasion des 80 ans de l'association Renaissance du Vieux-Lyon, nous avons suivi Stéphanie Petit dans une visite-enquête consacrée aux projets d'urbanisme qui auraient pu bouleverser le quartier historique. Entre archives, anecdotes et débats, deux heures pour redécouvrir le Vieux-Lyon sous un autre angle.

Dimanche 18 octobre, 15 heures. À la sortie du funiculaire des Minimes, dans le 5e arrondissement de Lyon, huit participants se retrouvent autour de Stéphanie Petit. Guide conférencière diplômée et bénévole de l'association Renaissance du Vieux-Lyon depuis vingt ans, elle nous entraîne dans une enquête historique au titre intrigant. "Louis Pradel a-t-il vraiment voulu éventrer le Vieux-Lyon ?".

Pour célébrer ses 80 ans, l'association propose ainsi plusieurs visites guidées qui invitent les Lyonnais à redécouvrir leur patrimoine. Celle-ci revient sur un épisode marquant de son histoire. En effet, dans les années 1960, la Renaissance du Vieux-Lyon s'est mobilisée contre un projet d'aménagement attribué au maire Louis Pradel, lequel aurait pu transformer le quartier dans le prolongement du pont Maréchal Juin. Mais une question demeure : ce projet a-t-il réellement existé ? Certains chercheurs en doutent aujourd'hui. Stéphanie Petit invite donc le groupe à remonter le fil de cette histoire, entre faits documentés, mémoire collective et légendes urbaines.

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Des archives pour remonter le fil de l'histoire

"L'idée de cette visite est née d'un livre que j'ai lu il y'a des années", confie la guide. En découvrant les Mémoires d'un urbaniste de province, de Charles Delfante, Stéphanie Petit s'est intéressée aux aménagements qui auraient pu changer le visage du Vieux-Lyon. Longtemps associé à l'insalubrité, le quartier a suscité de nombreuses réflexions sur son avenir.

Au fil de la balade, la guide évoque notamment l'idée d'un axe reliant l'ancien pont du Change à la montée du Chemin-Neuf. Elle revient également sur le projet d'un boulevard en corniche qui aurait relié les collines de Fourvière et de la Croix-Rousse, en passant notamment entre Saint-Paul et Saint-Just. D'autres hypothèses d'aménagement concernaient aussi la place Saint-Jean et le quai Rolland.

Pour étayer son récit, Stéphanie Petit s'appuie sur des archives, des photographies et des documents historiques. Le groupe observe les plans, confronte les hypothèses et imagine ce que ces transformations auraient changé dans le paysage lyonnais. La visite prend alors des airs d'enquête collective, où chaque document apporte un nouvel indice sans forcément lever tous les doutes.

Stéphanie Petit présente un projet d'aménagement proposé pour la place Saint-Jean. (photo AP)

La guide ponctue aussi son parcours de quelques apartés sur la grande histoire de Lyon. Elle rappelle notamment que le Vieux-Lyon n'a véritablement acquis une reconnaissance patrimoniale qu'à partir des années 1960, avec la création du secteur sauvegardé en 1964. L'association a joué un rôle important dans cette évolution, avant que le site historique de Lyon ne rejoigne la liste du patrimoine mondial de l'Unesco en 1998.

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Une autre façon de regarder le Vieux-Lyon

Peu à peu, le groupe descend de Saint-Just vers le palais de justice et les quais de Saône. Les ruelles et les façades prennent une autre dimension à mesure que la guide raconte les transformations envisagées, les combats patrimoniaux et les choix qui ont façonné le quartier actuel. L'ambiance est conviviale. Les participants posent leurs questions, partagent leurs connaissances et confrontent leurs points de vue. Stéphanie Petit laisse volontiers place à l'échange et aux débats. Ici, pas de cours magistral : chacun contribue à faire avancer l'enquête.

Après deux heures de marche, la visite s'achève sur les bords de Saône. On repart avec une certitude : le Vieux-Lyon ne se résume pas à ses monuments Renaissance et à ses ruelles pittoresques. Son histoire raconte aussi les tensions entre modernisation urbaine et préservation du patrimoine. Avec cette visite, la Renaissance du Vieux-Lyon propose une découverte accessible aux passionnés d'histoire comme aux simples curieux. Une invitation à regarder autrement un quartier familier, tout en gardant une question en tête : que serait devenu le quartier si les projets d'hier avaient vu le jour ?

Informations pratiques

La Renaissance du Vieux-Lyon propose une nouvelle date pour cette visite-enquête le samedi 24 octobre à 14h 30pour la modique somme de 5 euros par personne. La réservation est obligatoire sur la billetterie HelloAsso de l'association. Pour ton renseignement, la Renaissance du Vieux-Lyon se trouve 50 rue Saint-Jean, dans le 5e arrondissement (04.78.37.16.04, contact@lyon-rvl.com).

D'autres visites sont également programmées dans le cadre des 80 ans de l'association : "Le Vieux-Lyon en 2046", "Lyon à l'épreuve de l'Unesco", etc.

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