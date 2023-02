Que faire à Lyon ce week-end ? Les bons plans du 11 au 12 février

Au programme ce week-end du 11 au 12 février : Bernard Minet, rendez-vous cinéma, marché aux puces, brocante et blindtest.

Revoir Parasite au cinéma

Du 8 février au 22 mars, l’Institut Lumière va projeter l’intégralité de la filmographie de Bong Joon-ho dont Parasite, le film aux quatre oscars. Dans cette dynamique, le réalisateur sera présent le 27 février. L’Institut Lumière propose l’intégralité des films de Bong Joon-ho, le film Parasite fait évidemment partie de cette rétrospective. Son premier film, Barking dog (2000) et Okja (2017), produit par la plateforme Netflix sera aussi à l’écran. Le film Memories of murder (2003) qui l’a fait exploser aux yeux du grand public sera aussi dans la salle de cinéma de l’Institut Lumière. Plus d'informations.

Bernard Minet à Lyon ?

Ce n'est pas tout à fait Bernard Minet mais pas loin. Le groupe de métal "Bernard Minet Metal Band" sera en concert samedi 11 février au Rock'n eat dans le 9e arrondissement. L'occasion de redécouvrir les génériques de dessins animés des années 80 dans un tout autre style, pour le moins agressif.

Aux côtés du groupe de tête, d'autres musiciens viendront se greffer dans la soirée. Suite à cela, Manard, le batteur du célèbre groupe parodique Ultra Vomit animera un "after karaoké". Plus d'informations.

Marché aux puces spécial Saint-Valentin

La Commune propose, ce dimanche 12 février entre 12h et 17h l'évènement "Puces & Love" en partenariat avec Pez Ta Frip. L'occasion de chiner pour trouver un cadeau à offrir à sa moitié le 14 février prochain. Pas trop cher, d'occasion et écolo. Plus d'informations.

Envie de mesurer ses connaissances musicales ?

Vous êtes incollable sur l'univers de Disney ? Cet évènement est fait pour vous. Le Skull vous invite à un blindtest de niveau difficile, dans toutes les langues autour de l'univers de la célèbre firme aux grandes oreilles.

Le rendez-vous est donné samedi 11 février à 20h pour savoir qui sera le meilleur. Attention, il faut impérativement s'inscrire. Plus d'informations.