C’est l’un des grands champs de compétence de la Métropole sur lequel l’alternance serait la moins visible. Elle est en grande partie amortie par les coups partis, ces projets lancés lors du précédent mandat et qui se poursuivent sur le suivant.

Véronique Sarselli, dans sa première année de mandat, va ainsi inaugurer deux nouvelles lignes de tramway : T9 vers le Mas du Taureau à Vaulx-en-Velin et T10 vers Saint-Fons. Dans les projets déjà bien engagés, le TB12, un bus à haut niveau de service qui relie la Part-Dieu au carrefour des Sept-Chemins à Bron, ne devrait pas être remis en question et le dernier tronçon sera livré en 2027. Des questions entourent le tramway T8 qui doit traverser l’Est lyonnais de La Soie à Vaulx-en-Velin puis rejoindre la gare de Vénissieux. Les Républicains, lors du précédent mandat, avaient contesté le tracé choisi par les écologistes. Gilles Gascon déplorait un itinéraire pensé pour “les écureuils du parc de Parilly” et non pour les entreprises du secteur et leurs salariés. “Entre T8 et TB12, il y a un équilibre qui a été trouvé et nous n’allons pas revenir dessus”, assure aujourd’hui un LR. Le plan de modernisation du métro ne sera pas non plus remis en cause par Véronique Sarselli qui préside aussi le Sytral, l’autorité organisant le réseau TCL. Dans son programme, la candidate Grand Cœur lyonnais le chiffrait à 1,5 milliard d’euros. Son ampleur pourrait toutefois faire l’objet d’arbitrages budgétaires, les marges de manœuvre du Sytral étant limitées. Bruno Bernard, lors du mandat précédent, avait actionné le levier de l’endettement pour financer des investissements record.