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L'avocat de Charlie Hebdo Richard Malka
L’avocat de Charlie Hebdo Richard Malka

"Qu'à Lyon, dans la ville de Jean Moulin, écologistes et socialistes s'allient avec LFI, c'est misérable"

  • par Guillaume Lamy

    • L'avocat de Charlie Hebdo, Richard Malka, fustige les alliances des socialistes et des écologistes avec les Insoumis à Lyon.

    "Qu'à Lyon, dans la ville de Jean Moulin, écologistes et socialistes s'allient avec LFI, le parti des jeux de mots et des affiches antisémites ou des calembours sur les Juifs et les fours, sans même réclamer d'éclaircissements, c'est misérable."

    Dans un entretien coup de poing accordé à l'hebdomadaire Le Point, l'avocat de Charlie Hebdo Richard Malka, s'en prend vigoureusement à l'alliance scellée entre LFI et les écologistes à Lyon.

    Suite à des négociations avec le maire sortant de Lyon Grégory Doucet, neuf candidats LFI ont intégré la liste du maire sortant au second tour des municipales. "LFI nous rejoint. Nous leur faisons de la place sur nos listes en vue de leur donner un certain nombre d‘élus pour le conseil municipal et les conseils d’arrondissement, où ils étaient en capacité de se maintenir, justifie Grégory Doucet qui tempère, dans la foulée: "(les Insoumis) auront des élus, mais ces élus ne participeront pas à l’exécutif. Nous ne gouvernerons pas ensemble."

    "Comment les socialistes et les écologistes de la compromission font-ils pour ne pas comprendre que leur survie passe par une opposition frontale à LFI ?"

    Le médiatique avocat, qui avait gagné en fin d'année dernière le procès intenté par LFI contre Raphaël Enthoven, qui avait qualifié LFI de "passionnément antisémite"*, ne s'en laisse pas conter : "comment les socialistes et les écologistes de la compromission font-ils pour ne pas comprendre que leur survie passe par une opposition frontale à LFI, quitte à perdre une élection, plutôt que par une piteuse soumission à un parti qui ne cesse de les insulter, des les qualifier de traîtres, pour mieux les culpabiliser et a final les phagocyter ?"

    *"Les masques sont tombés et nous avons gagné le droit de dire que LFI st un mouvement passionnément antisémite, violent et antidémocratique".

    Et en appelle à la gauche "démocratique, non violente et non antisémite" : "l'attitude de la gauche, cette semaine, sera déterminante pour son avenir. C'est un moment de vérité et de clarification et si elle doit exploser et se disloquer, alors qu'il en soit ainsi. Il faut que l'on sache pour qui on vote."

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