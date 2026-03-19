"Impossible" au théâtre des Marronniers

Mise en scène et jouée par Damien Gouy et Fabrice Eberhard, "Impossible" est l’adaptation scénique du roman d’Erri De Luca.

Où l’on assiste à l’échange entre un jeune juge et un accusé, un vieil homme qui fait partie de “la génération la plus poursuivie en justice de l’histoire d’Italie”.

Il est soupçonné d’avoir provoqué la chute, sur un sentier escarpé des Dolomites il y a quarante ans, de l’homme qui avait dénoncé et provoqué l’arrestation du groupe révolutionnaire dont il était membre.

L’interrogatoire se mue lentement en un dialogue au cours duquel se dessine une réflexion sur l’engagement, la justice, l’amitié et la trahison.

Impossible – Du 21 mars au 5 avril au théâtre des Marronniers