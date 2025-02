Les études de faisabilité du projet de tramway entre Crémieu, dans l’Isère, et Lyon devraient prendre fin en mai 2025, selon la Région Auvergne-Rhône-Alpes.

Après son entrée en phase d'études en septembre 2024, le SERM, projet de tramway reliant Lyon à Crémieu (Isère), avance progressivement. Dans un communiqué de presse, ce mardi 4 février, la Région Auvergne-Rhône-Alpes indique que les études de faisabilité s'achèveront d'ici mai 2025.

Maillon Est du futur Service express régional métropolitain lyonnais, ce projet doit permettre de relier Crémieu à Lyon en moins d'une heure, avec une rame toutes les 15 minutes aux heures de pointe. Il aura une "articulation multimodale avec le train comme colonne vertébrale", comme l'expliquait Frédéric Aguilera, vice-président délégué aux transports à la Région.

Ce dernier et Jean-Pierre Girard, conseiller régional en charge du projet, ont d'ailleurs rencontré l'ensemble des communes et acteurs locaux concernés par le projet, piloté par la Région Aura, le 4 février dernier à Crémieu. Sont notamment concernés les départements de l'Isère et du Rhône, le Sytral ou encore l’État et les communautés de communes de Lyon-Saint Exupéry en Dauphiné et des Balcons du Dauphiné.

La Région table ainsi sur une concertation préalable à l'automne 2025 avec le grand public, puis une enquête publique préalable à une déclaration d‘utilité publique et à l’obtention de l’autorisation environnementale d’ici fin 2027. Une mise en service à l'horizon 2030 est toujours d'actualité. En somme, le projet suit son cours et est "sur la bonne voie" selon la collectivité.

