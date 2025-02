L'université Lumière Lyon 2 a adopté son schéma directeur, le plan Avenirs, pour agir favorablement en matière de développement durable et de responsabilité sociale.

Ce mardi 4 février, l'université Lumière Lyon 2 dévoile son plan Avenirs, un schéma directeur qui doit permettre de structurer ses actions en matière de développement durable et de responsabilité sociétale. Plus concrètement, ce document stratégique encouragera les projets sur ces questions-là. Par exemple, il est d'ores et déjà prévu entre autres de créer un pôle de spécialité Environnement ou de déployer une application de covoiturage sur le campus Porte des Alpes.

"Au titre de de notre responsabilité auprès des jeunes générations, nous souhaitons être un acteur pleinement engagé et partie-prenante des transformations socio-environnementales contemporaines", détaille Isabelle von Bueltzingsloewen, présidente de l’université, dans un communiqué.

D'ici 2026, le Plan Avenirs sera mis à jour et enrichi autour de ses trois thématiques phares : rythmes et temps, mobilités et alimentation. Pour le bâtir, l'université a fait appel à ses étudiants, enseignants et administratifs afin de définir des dispositifs et actions pouvant être déployés, en lien avec le "cap vers lequel l’université souhaite s’engager pour un futur plus soutenable".

Par ailleurs, l’établissement est signataire de la charte d’engagement en faveur de la responsabilité sociétale et environnementale de la ComUE Lyon Saint-Etienne et membre de l’Agora Lyon 2030, un réseau territorial pour la mise en œuvre du plan Climat de la Ville de Lyon.

