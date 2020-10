Projet de fusion avec Lyon : l'université de Saint-Etienne vote "non"

Le conseil d'administration de l'Université de Saint-Étienne refuse la fusion avec les Universités de Lyon.

À l'issu d'un vote qui se tenait ce vendredi quant à l'éventuelle fusion de l'Université Jean Monnet de Saint-Étienne avec l'Université Claude Bernard (Lyon 1), l'Université Jean Moulin (Lyon 3) et l'ENS Lyon, le conseil d'administration de la faculté stéphanoise s'est prononcé en faveur du " non ", indique France Bleu Saint-Étienne Loire.

Il n'y aura donc pas d'Université Lyon Saint-Étienne, désormais ex-projet d'une nouvelle université sur laquelle planchaient tous ces établissements, désireux de s'unir pour ne former qu'une seule et même entité afin de " se distinguer dans la compétition nationale et internationale de l’enseignement supérieur et de figurer dans les classements internationaux des universités ", comme le stipulait le site officiel de l'Université de Saint-Étienne.