Le président du Lyon Salvagny Golf Club François Tirard et Jean-Nicolas Billot, joueur professionnel de golf sont les invités, ce samedi de l'émission 6 Minutes Chrono.

Deux actualités, deux invités. Le golf de la Tour-de-Salvagny, reconnu comme un parcours incontournable de la région Auvergne-Rhône-Alpes, a décroché le label argent du programme pour la biodiversité mis en place il y a quatre ans, par la Fédération française de golf en collaboration avec les organisations professionnelles du golf et du Muséum national d’Histoire naturelle. Une belle reconnaissance pour François Tirard. "Il s'agit d'une photo de la situation actuelle à la fois sur la faune et la flore. Savoir où en est par rapport aux 73 hectares que représentent notre golf, faire un inventaire, explique le président du Lyon Salvagny Golf Club. Il existe trois classements : Or, Bronze et Argent. Le Bronze ne concerne que l'étude de la faune, l'Argent c'est la faune et la flore et l'Or (la conduite d'actions de sensibilisation et de partage d'expériences) pour l'instant personne ne l'a décroché. C'est un objectif."

"Le golf en avait besoin"

Pour François Tirard, cette initiative de la FFG est à saluer. "Le golf en avait besoin, assure-t-il. Il fallait montrer que ce sont des espaces vivants, où l'on peut trouver des espèces rares, qu'il s'agit d'un espace de vie. Il faut montrer que les golfs sont conscients de ce trésor qu'ils représentent, de ce poumon puisque ce sont des espaces verts."

Dans un autre volet, le Lyon Salvagny Golf Club qui est reconnu au niveau national pour la qualité de son tracé organise de nombreux événements. A l'image du Pro-Am qui aura lieu ce jeudi 16 juin. "Le Pro-Am est une compétition qui est composée d'une équipe de quatre personnes, un professionnel et trois amateurs, rappelle Jean-Nicolas Billot. Ce 16 juin (à la Tour-de-Salvagny), il y aura 26 équipes ce qui va représenter 104 joueurs. Ça va être une belle journée."

"Des moments d'échanges entre professionnels et amateurs"

Certes mais pourquoi ces Pro-Am plaisent-ils autant ? "Car ce sont des moments d'échanges entre professionnels et amateurs, explique Jean-Nicolas Billot. On joue par équipe alors que le golf est un sport individuel, cela fédère quatre personnes donc c'est plutôt sympa." Cette 19e édition de ce Pro-Am sera l'occasion de rendre hommage au célèbre joueur pro américain, Richard Hurvitz, décédé en janvier 2022. "Il vivait à Lyon et il a beaucoup œuvré dans les golfs de la région, souligne Jean-Nicolas Billot. Après son décès, on avait à cœur avec François (Tirard) et nos partenaires de continuer son œuvre et de faire une édition commémorative."

Pour plus d'informations sur ce Pro-Am (tél : 04-78-48-88-48 ) et sur le site Internet du Golf de la Salvagny.