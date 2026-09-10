Quatre nouvelles casernes de pompiers cambriolées autour de Lyon

Les casernes de pompiers de Sainte-Foy-lès-Lyon, Vaugneray, Thizy et Éveux ont été cambriolées cette semaine, portant à neuf le nombre de cambriolages depuis le début de l’été.

L’inquiétude grandit de jour en jour du côté des sapeurs-pompiers du Rhône. Nos confrères du Progrès ont en effet appris que quatre nouvelles casernes ont été cambriolées cette semaine : celles de Sainte-Foy-lès-Lyon, Vaugneray, Thizy et Éveux. La caserne de Vaugneray avait déjà été victime d'un cambriolage le mois dernier.

Depuis le 7 août, ce sont donc neuf casernes qui ont été cambriolées. Des vols ont également été commis à Pusignan, Saint-Bonnet-de-Mure, Fontaines-sur-Saône et Quincieux. Le dernier cambriolage datait du 28 août.

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Une enquête ouverte par le parquet de Lyon le 28 août

Une enquête pour vol en bande organisée et association de malfaiteurs en vue de commission d'un crime a été ouverte par le parquet de Lyon le 28 août. À chaque fois, les malfaiteurs semblent rechercher un type de matériel bien précis : des équipements portatifs utilisés en particulier pour désincarcérer des victimes coincées dans un véhicule ou forcer des portes. C'était aussi le cas cette semaine.

En parallèle, le Service d’incendie et de secours du département du Rhône et de la métropole de Lyon (SDMIS) avait également annoncé renforcer la surveillance autour de ses centres de secours et déployer de nouveaux dispositifs de sécurisation. Des consignes de vigilance ont aussi été diffusées à l’ensemble des effectifs.

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