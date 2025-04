Prisons attaquées en France : le sénateur du Rhône, Étienne Blanc y voit "la révolte de narcotrafiquants"

Étienne Blanc, co-auteur de la proposition de loi visant à lutter contre le narcotrafic en France estime que les attaques de prisons sont liées à la probable création de prisons de haute sécurité pour les narcotrafiquants les plus dangereux.

Le sénateur Les Républicains du Rhône, Étienne Blanc était ce vendredi à Lyon pour évoquer face à la presse ses travaux sur le narcotrafic en France. Celui qui vient d'être désigné porte-voix du microparti Nouvelle énergie est le rapporteur d'une commission d'enquête sur le sujet et co-auteur d'une proposition de loi qui devrait être adoptée d'ici la fin du mois d'avril. Elle vise "à sortir la France du piège du narcotrafic" et comprend notamment le renforcement du statut du repenti et la création d'un parquet national anti-criminalité organisée.

"Ces dispositifs ont été détournés de leur objectif qui était louable au profit du crime organisé"

Interrogé sur les attaques coordonnées ayant visé des prisons françaises, revendiquées par un groupe nommé "Défense des prisonniers français", Étienne Blanc a indiqué y voir "la révolte de narcotrafiquants à qui on promet un régime carcéral plus dur". Selon l'ancien avocat, la disposition ajoutée dans sa loi sur le narcotrafic, prévoyant la construction de prisons de très haute sécurité pour les détenus les plus dangereux, serait à l'origine de ces actions.

"Ils peuvent jusqu'à maintenant commanditer des crimes de sang depuis leurs cellules, si vous supprimez cela, c'est l'effondrement d'une partie de leurs entreprises criminelles" indique Étienne Blanc, qui est favorable à la mesure portée par le Garde des Sceaux, Gérald Darmanin. "Nous avons beaucoup protégé les détenus en France, en autorisant les téléphones, les contacts familiaux etc. Ces dispositifs ont été détournés de leur objectif qui était louable au profit du crime organisé", relève Étienne Blanc.

Le sénateur estime par ailleurs qu'il est nécessaire de travailler à mettre en oeuvre davantage de rotation de personnels dans les prisons, afin de lutter contre la corruption. De son côté, le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin a affirmé mardi : "Nous prenons des mesures fermes et qui font visiblement réagir. (...) Cela veut dire aussi que, pour la première fois, nous prenons des mesures qui stressent la criminalité organisée"

Le procureur national antiterroriste, Olivier Christen a de son côté assuré qu'il n'y avait "pour l'heure", "pas de piste privilégiée". L'hypothèse d'action de groupuscules d'extrême-gauche avait également été évoquée.

