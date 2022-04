Au second tour de l’élection présidentielle, dimanche 24 avril, le président réélu, Emmanuel Macron, est arrivé en tête dans toutes les communes de la Métropole de Lyon, comme en 2017. Dans neuf communes, le candidat d’En Marche a même remporté plus de 75% des suffrages exprimés, le record étant enregistré à Lyon où près de 80 % des électeurs l’ont plébiscité.

Comme en 2017 lors du second tour de l’élection présidentielle qui l’opposait déjà à Marine Le Pen, la candidate du Rassemblement national, Emmanuel Macron s’est imposé dans les 59 communes de la Métropole de Lyon et les 9 arrondissements de Lyon. Dans neuf communes de l’agglomération, Quincieux, Jonage, Corbas, Feyzin, Sathonay-Camp, Mions, Décines, Grigny et Givors, Marine le Pen a réalisé des scores importants en dépassant la barre des 40 % de suffrages récoltés, comme pour illustrer la progression du vote de l'extrême droite en 5 ans, mais globalement dans le reste des communes le président sortant est largement arrivé en tête.

Le record de la Métropole à Lyon

Dans neuf communes, Emmanuel Macron a même récolté plus de 75% des suffrages exprimés :

Lyon : 79,80 % (dans le 1er arrondissement de Lyon son score atteint même 87,24%, le record)

(dans le 1er arrondissement de Lyon son score atteint même 87,24%, le record) Saint-Didier-au-Mont-d’Or : 77,50 %

Francheville : 77,28 %

Saint-Cyr-au-Mont-d’Or : 76,94%

Fontaines-Saint-Martin : 76,43 %

Villeurbanne : 75,98 %

Caluire-et-Cuire : 75,76 %

Charbonnières-les-Bains : 75,44 %

Sainte-Foy-lès-Lyon : 75,19%

Le détail des résultats dans les 9 arrondissements de Lyon

Retrouvez ci-dessous, avec notre carte interactive, les résultats dans toutes les communes de la Métropole de Lyon au 1er et 2e tour de l'élection présidentielle 2022.

