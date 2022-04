Le président sortant Emmanuel Macron et la candidate du Rassemblement National Marine Le Pen se sont qualifiés dimanche 10 avril pour le second tour de la présidentielle. Les premiers déplacements des deux candidats sont connus tandis qu'un débat d'entre-deux-tours est prévu la semaine prochaine. On vous explique.

L'affiche du second tour est désormais connue de tous. Le match retour entre le candidat LREM Emmanuel Macron et la candidate RN Marine Le Pen aura bien lieu. Le 24 avril prochain, les 48,7 millions de Français inscrits sur les listes électorales devront trancher, dans une confrontation qui semble plus resserrée qu'en 2017, selon les instituts de sondage. D'ici le scrutin du second tour de la présidentielle, les deux candidats à l'Élysée iront à la rencontre des Français pour échanger, débattre et surtout... convaincre.

Le débat de l'entre-deux-tours, rendez-vous démocratique

Accusé "d'enjamber la campagne" pas ses opposants, Emmanuel Macron participera bien au débat de l'entre-deux-tours. Un réel match retour face à Marine Le Pen, qui n'avait pas vraiment fait bonne figure en 2017. Et le rendez-vous est déjà pris pour les deux candidats : mercredi 20 avril à 21 heures. En 2017, les échanges (musclés) entre les deux prétendants à l'Élysée avaient été suivis par 16,5 millions de téléspectateurs, soit l'audience la plus faible de l'histoire de ce débat.

Quid des déplacements de l'entre-deux-tours ?

Mais avant de convaincre à la télévision, Emmanuel Macron et Marine Le Pen se rendront un peu partout en France pour différentes réunions publiques.

Ce que l'on sait pour le candidat Macron :

Lundi 11 avril : Denain (Nord), Carvin et Lens (Pas-de-Calais) ;

: Denain (Nord), Carvin et Lens (Pas-de-Calais) ; Mardi 12 avril : Strasbourg (Bas-Rhin), Mulhouse (Haut-Rhin) ;

: Strasbourg (Bas-Rhin), Mulhouse (Haut-Rhin) ; Samedi 16 avril : Marseille (Bouches-du-Rhône) pour un grand meeting.

À noter que l'entourage du candidat, interrogé par nos confrères du Parisien, parle de trois meetings dans l'entre-deux-tours. Emmanuel Macron aurait alors changé d'avis, lui qui voulait n'en faire qu'un seul dans la prochaine quinzaine. Des passages aux 20 heures sont également prévus.

Ce que l'on sait pour la candidate Le Pen :

Lundi 11 avril : Paris pour une réunion avec les cadres du Rassemblement National ;

: Paris pour une réunion avec les cadres du Rassemblement National ; Jeudi 14 avril : Avignon (Vaucluse) pour un grand meeting ;

: Avignon (Vaucluse) pour un grand meeting ; Jeudi 21 avril : Arras (Pas-de-Calais) pour un meeting.

Marine Le Pen devrait donc tirer des leçons de 2017 avec moins de déplacements prévus qu'il y a cinq ans. L'objectif semble désormais de se concentrer sur le débat de l'entre-deux-tours prévu mercredi 20 avril. Pour Robert Ménard, invité de BFMTV lundi 11 avril explique que la candidate "a beaucoup bossé" et promet un débat "de meilleure qualité".

Aucun déplacement en Auvergne-Rhône-Alpes

À l'heure actuelle, ni Emmanuel Macron, ni Marine Le Pen n'ont donc prévu de se rendre dans la région lyonnaise lors de ces quinze prochains jours. Marine Le Pen caracole en tête dans les petites communes du nord du Rhône tandis qu'Emmanuel Macron a raflé tout l'ouest lyonnais.

Retrouvez les détails des résultats à Lyon avec la carte interactive de Lyon Capitale à retrouver ICI.