Eric Zemmour est arrivé 4e du 1er tour de la présidentielle avec 7% des voix. Dans la Métropole de Lyon, il a dépassé les 10% dans 15 communes sur 59. Décryptage.

A l'échelle de la Métropole de Lyon, Zemmour est à 7,99%. Derrière Macron (30,57%), Mélenchon (28,95%) et Le Pen (13,46%). Mais devant Jadot (5,96%) et Pécresse (5,40%).

Eric Zemmour a notamment fait ses meilleurs scores dans l'ouest lyonnais, des bastions de droite où Emmanuel Macron a largement dominé le 1er tour dimanche soir.

Zemmour fait ses meilleurs scores à Limonest (15,32%), Ecully (14,4%) et Poleymieux (13,85%). A Ecully et Poleymieux, Zemmour est même devant Le Pen qui a pourtant fait 3 fois plus de voix que lui à l'échelle nationale.

Le candidat Reconquête dépasse aussi les 10% à Sathonay-Camp (10,84%), Sathonay-Village (10,99%), Collonges (12,52%), Lissieu (12,42%), Saint-Cyr (12,08%), Saint-Didier (12,64%), Champagne (11,18%) Dardilly (12,24%), Charbonnières (12,23%) ou encore Tassin (11,44%)

Zemmour à 13% dans le 2e arrondissement de Lyon

A Lyon, Zemmour dépasse les 10% dans deux arrondissent sur neuf, les deux arrondissements de "droite" : le 2e (13,03%) et le 6e (11,89%).

Dans l'est lyonnais, où Mélenchon a fait des scores impressionnants, Zemmour est largement en retrait. Il dépasse les 10% dans seulement deux communes, à Chassieu (10,49%) et à Solaize (10,71%).

Retrouvez tous les résultats, commune par commune, dans les 59 communes de la Métropole de Lyon, dans notre carte interactive à retrouver ICI