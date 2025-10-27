ArteLab : le plus grand labo hydraulique d’Europe rénové

À Pont-de-Claix, le laboratoire ArteLab a inauguré ses nouvelles installations après deux ans de rénovation et un gros investissement.



Une modernisation à quatre millions d'euros : c'est le pari du laboratoire ArteLab (appartenant au groupe Artelia), implanté à Pont-de-Claix, en Isère). Créé au début du XXᵉ siècle, il reproduit à échelle réduite des phénomènes hydrauliques complexes. Des ingénieurs y testent la performance, la résilience et la durabilité d'un ouvrage avant sa réalisation, grâce à des études de modélisation physique et numérique.

Ce laboratoire de 11 000 m² — l'un des plus grands d'Europe — a investi près de 4 millions d'euros en deux ans. L'inauguration de ces nouvelles installations a eu lieu lundi 13 octobre. 130 invités ont été accueillis dans des extérieurs aménagés et ont pu s'approcher d'installations techniques rénovées et mises aux normes.

Soutien financier de la Région Auvergne-Rhône-Alpes

Ils ont surtout découvert les nouvelles installations de pointe récemment mises en service comme un générateur de houle multidirectionnel, ainsi que des équipements de conception et de construction de dernière génération, tels qu'une imprimante 3D et un centre d'usinage numérique.

Ces nouveaux équipements techniques ont été financés, en partie, par la Région Auvergne-Rhône-Alpes - qui a apporté près d'un million d'euros - et par l'État à travers le projet C'INOV, soutenu par le troisième volet du Programme d'investissements d'avenir. "Ce projet illustre parfaitement la coopération que nous défendons : entreprises, recherche et collectivités unies pour une industrie innovante, durable et ancrée dans son territoire" a expliqué le conseiller régional Philippe Paliard.