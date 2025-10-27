Actualité
Policiers. @Hugo LAUBEPIN
Policiers au palais de justice de Lyon @Hugo LAUBEPIN

Meurtre au couteau à Vénissieux : l’auteur présumé s'est rendu

  • par La Rédaction
  • 1 Commentaire

    • Un suspect s’est présenté de lui-même dimanche aux forces de l’ordre, affirmant être l’auteur du coup de couteau mortel porté à un trentenaire, boulevard Irène-Joliot-Curie à Vénissieux.

    L’enquête sur la mort d’un homme de 37 ans, poignardé tôt samedi matin à Vénissieux, a connu un tournant décisif. Selon nos confrères du Progrès, un homme s’est rendu dimanche 26 octobre au commissariat, reconnaissant être à l’origine du meurtre. Il a été immédiatement placé en garde à vue par la Division de la criminalité territoriale (DCT), chargée des investigations.

    Les faits s’étaient déroulés à proximité de la station de tramway La Borelle, vers 5 heures du matin. La victime, frappée à l’abdomen, s’était effondrée quelques mètres plus loin avant de succomber à ses blessures. D’après les premiers éléments, la dispute aurait éclaté sur fond d’alcool et de différend personnel, le suspect accusant la victime de vol. L’hypothèse d’un règlement de comptes lié à un trafic est pour l’heure écartée.

    Une autopsie doit être pratiquée pour préciser les circonstances du drame.

    à lire également
    En Isère, Saint Gobain Glass expérimente "une première européenne"

    Laisser un commentaire

    réseaux sociaux
    X Facebook youtube Linkedin Instagram Tiktok
    d'heure en heure
    En Isère, Saint Gobain Glass expérimente "une première européenne" 10:10
    Policiers. @Hugo LAUBEPIN
    Meurtre au couteau à Vénissieux : l’auteur présumé s'est rendu 09:38
    Gare de Lyon Part-Dieu
    Lyon Part-Dieu : retards et suppressions en série après un incendie sur la ligne TGV 08:52
    Pollution à Lyon : la qualité de l'air bonne à moyenne ce lundi 08:20
    Trois départements d'Auvergne-Rhône-Alpes en vigilance pluie-inondation 07:50
    d'heure en heure
    Un bijou et l'OL rêve de nouveau des sommets 07:36
    Temps Pluvieux @Hugo LAUBEPIN
    Une journée fraiche et humide à Lyon ce lundi, seulement 14 degrés attendus 07:13
    David Yendt et Marina de Castro, président et secrétaire générale de l'association des auditeurs de l'IHEDN de la région lyonnaise
    "La défense est un enjeu civique" 07:00
    72 marathons en 72 jours : le Lyonnais Alban Pellegrin est arrivé dans la capitale des Gaules 26/10/25
    Ligue 1 : l’OL reçoit Strasbourg ce dimanche et espère oublier ses deux dernières défaites 26/10/25
    Policiers. @Hugo LAUBEPIN
    Rhône : il extorque une centaine d’euros à une personne en situation de handicap 26/10/25
    La voie Lyonnaise numéro 12 avenue Rockefeller
    Voie Lyonnaise 12 : des travaux débutent dès demain sur l’avenue Rockefeller 26/10/25
    Haute-Savoie : le maire de Thonon-les-Bains démissionne de son poste d'administrateur à la CGN 26/10/25
    + d'infos
    Faire défiler vers le haut