Meurtre au couteau à Vénissieux : l’auteur présumé s'est rendu

Un suspect s’est présenté de lui-même dimanche aux forces de l’ordre, affirmant être l’auteur du coup de couteau mortel porté à un trentenaire, boulevard Irène-Joliot-Curie à Vénissieux.

L’enquête sur la mort d’un homme de 37 ans, poignardé tôt samedi matin à Vénissieux, a connu un tournant décisif. Selon nos confrères du Progrès, un homme s’est rendu dimanche 26 octobre au commissariat, reconnaissant être à l’origine du meurtre. Il a été immédiatement placé en garde à vue par la Division de la criminalité territoriale (DCT), chargée des investigations.

Les faits s’étaient déroulés à proximité de la station de tramway La Borelle, vers 5 heures du matin. La victime, frappée à l’abdomen, s’était effondrée quelques mètres plus loin avant de succomber à ses blessures. D’après les premiers éléments, la dispute aurait éclaté sur fond d’alcool et de différend personnel, le suspect accusant la victime de vol. L’hypothèse d’un règlement de comptes lié à un trafic est pour l’heure écartée.

Une autopsie doit être pratiquée pour préciser les circonstances du drame.