Les Lyonnais ne vont toujours pas pouvoir profiter du soleil en ce week-end prolongé de l’Ascension.

Ce samedi 16 mai, le temps ne sera pas au rendez-vous pour les amateurs de soleil et de chaleur. En effet, la pluie devrait s'abattre à Lyon dans la matinée, pour ne disparaître qu'en fin de journée.

En ce qui concerne les températures, il fait seulement 8 degrés ce matin. La fraîcheur, bien installée dans l’agglomération lyonnaise depuis le début de semaine, ne devrait pas s’estomper puisqu’il ne fera que 15 degrés au meilleur de la journée. Nous serons encore bien en-dessous des normales de saison (-6 degrés).

Patience, les beaux jours arrivent.