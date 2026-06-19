Un drame s’est produit au sein du Grand Parc de Miribel-Jonage, dans la soirée du jeudi 19 juin.

Jeudi soir, les usagers du Grand Parc de Miribel-Jonage ont assisté à un drame. En effet, un homme âgé de 67 ans est décédé brutalement sur la plage du Morlet, à Vaulx-en-Velin. Selon les informations de nos confrères du Progrès, le séxagénaire a été victime d’un malaise cardiaque, alors qu’il venait tout juste de rentrer dans le lac.

Les maîtres-nageurs présents sur les lieux au moment de l’accident se sont immédiatement dépêchés vers la victime pour tenter de le réanimer, en vain. L’homme a succombé aux alentours de 20 heures.

Toujours selon nos confrères, le sexagénaire possédait des antécédents cardiaques importants.

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