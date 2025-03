L'établissement spécialisé dans la vente de CBD "Green Care" situé à Craponne doit suspendre la vente de certains produits qu'il n'était pas autorisé à commercialiser. Il est accusé d'avoir mis en vente des denrées alimentaires non-conformes aux règles de l'UE.

Aux suites d'un contrôle des services, l'établissement spécialisé dans la vente de CBD "Green Care" fait l'objet d'une suspension par la préfecture de région Auvergne-Rhône-Alpes. Situé à Craponne, l'établissement est accusé d'avoir mis en vente des denrées alimentaires non-conformes au règlement de l'Union Européenne. Parmi elles, des gummies goût pêche et framboise contenant 25 ml de CBD et 10 mg de THC, des biscuits au chocolat et aux graines sans indicateurs de quantité de fleur de chanvre et de CBD, ainsi que deux huiles de CBD.

Selon le contrôle réalisé le 20 mars dernier, la consommation d'un seul gummy par un consommateur de 70 kg conduit à une exposition de 142 fois la valeur toxicologique de référence établie par l'Autorité européenne de sécurité des éléments. L'arrêté préfectoral stipule que : "l'établissement procèdera à la suspension de mise en marché, jusqu'à l'obtention d'une autorisation en application du règlement ", et : "procèdera au retrait des denrées alimentaires" concernées.

