Lyon : une boîte de nuit du 7e arrondissement contrainte de fermeture administrative

Situé dans le 7e arrondissement de Lyon, Le Petit Salon doit fermer ses portes pendant une semaine. Une décision prise par la préfecture en raison des nuisances sonores à répétition.

Célèbre boîte de nuit du 7e arrondissement de Lyon, Le Petit Salon se voit contraint de fermer ses portes pendant toute une semaine. Selon les informations de nos confrères de BFM Lyon, le club très fréquenté par les étudiants lyonnais a été fermé administrativement par la préfecture du Rhône en raison des nuisances sonores répétées aux abords de l'établissement.

La fermeture a été notifiée au gérant de l'établissement, situé 3 rue de Cronstadt, vendredi 21 février et reste valable pour une durée de sept jours jours à compter de la notification.

"Les mesures sonométriques effectuées entre le 14 et le 16 novembre 2024 au domicile d'une riveraine mettent en évidence des émergences sonores supérieures au niveau toléré", indiqué l'arrêté de la préfecture.

"Atteinte à l'ordre, la sécurité et la tranquillité"

"Les riverains subissent depuis plusieurs mois les nuisances sonores en lien avec les conditions d'exploitation de l'établissement", ce qui "porte atteinte à l'ordre, la sécurité et la tranquillité publics", continue le communiqué.

En mars 2024 déjà, les habitants avaient interpelé les élus, réclamant l'installation de caméras de vidéosurveillance et des patrouilles de police régulières et le nettoyage de leur rue et des graffitis arborant ses facades. Ils souhaitaient également que l'établissement limite sa jauge d'accueil, qui dépasserait parfois les 2 000 personnes, et maîtrise davantage sa clientèle dans la file d'attente à l'entrée.

De son côté, le club est bien conscient des nuisances pour le voisinage. "Nous faisons de notre mieux pour éviter les nuisances. Mais forcément tous les clients qui rejoignent le tram (station Garibaldi-Berthelot, NDLR) cela fait du bruit", expliquait Benjamin Roche, propriétaire et gérant du club, contacté par BFM Lyon plus tôt en février.