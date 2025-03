Quatre mineurs ont été jugés après avoir volé et revendu une dizaine de défibrillateurs dans les communes du Val-de-Saône et des Monts d'Or l'été dernier.

Entre juin et juillet dernier, dix défibrillateurs publics avaient été volés dans les communes du Val-de-Saône et des Monts d'Or. Suite à cela, des investigations avaient été lancés par la brigade de recherche de Lyon afin de retrouver l'auteur des faits. Des investigations ayant permis de retrouver la trace de trois voleurs mineurs, et d'un receleur, lui aussi âgé de moins de dix-huit ans.

Les quatre mineurs ont été convoqués le 27 janvier dernier par le Tribunal pour enfants. Les trois individus ont alors reconnus avoir volé les appareils afin de les vendre "pour se faire de l'argent", rapporte le Progrès. Le receleur tiers ayant mis en vente les huit annonces, a affirmé connaître l'origine frauduleuse des objets vendus.

A noter qu'un appareil de ce type coûte en moyenne 1500 euros.

