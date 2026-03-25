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Le site de Kem One à Lyon
Le site de Kem One au sud de Lyon. © Boris Horvat / AFP

Près de Lyon : les salariés de l'usine Kem One seront en grève le 31 mars

  • par Loane Carpano

    • Mardi 31 mars, les salariés de l'usine Kem One se mobiliseront devant l'usine de Saint-Fons pour dénoncer leurs conditions de travail.

    Ras le bol pour les salariés de l'usine Kem One. Il y a quelques jours, la CGT Chimie publiait une lettre ouverte adressée à Emmanuel Macron faisant part de son inquiétude quant à l'avenir de l'usine rachetée par l'américain Apollo. Une semaine plus tard, le syndicat annonce organiser une grève massive pour faire entendre sa voix : Depuis des années, on nous demande toujours plus avec des moyens toujours plus faibles, des outils vieillissants, des dettes qui explosent et des décisions guidées par la finance plutôt que par l’industrie et l’emploi", dénonce la CGT Chimie.

    Dans le Rhône, la manifestation se tiendra devant l'usine de Saint-Fons dès 6 h. Les salariés revendiqueront notamment des investissements massifs dans l'outil de production, dans la maintenance, dans la sécurité et la fin du "mépris des travailleurs."

    Lire aussi : "Ras le bol" : les salariés de l'usine Kem One seront en grève le 18 décembre

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