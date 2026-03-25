Medway France accélère son développement… à Lyon

La filiale de MSC, Medway France continue son développement dans le secteur lyonnais. Après l'implantation de son siège à Ecully, l'entreprise vient d'inaugurer quatre locomotives ce mardi.

Medway France poursuit son développement dans la région lyonnaise. La filiale de l’armateur de porte-conteneurs et de navires de croisières MSC a inauguré au sein de la Gare de Lyon-Perrache quatre nouvelles locomotives Euro 6000, équipements de traction électrique de dernière génération. Celles-ci porteront le nom des filles de quatre de leurs collaborateurs. Un lieu qui fait sens, alors que l'entreprise a installé son siège à Ecully (Ouest lyonnais), où elle comptera 15 collaborateurs d'ici fin 2026 selon le Progrès.

Concrètement, ces nouveaux engins sont conçus pour assurer la traction de trains de marchandises lourds sur de longues distances. Selon le dirigeant de Medway France, interrogé par nos confrères du Progrès, ces locomotives vont immédiatement entrer en action. Il évoque un tracé "entre Fos-Marseille et le port de Lyon Edouard-Herriot" avec l'objectif de desservir des entreprises logistiques de la région lyonnaise.

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