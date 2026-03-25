Actualité
Plusieurs bornes blanches indiquent la direction à prendre. Photo T.T-C.

Medway France accélère son développement… à Lyon

  • par Romain Balme

    • La filiale de MSC, Medway France continue son développement dans le secteur lyonnais. Après l'implantation de son siège à Ecully, l'entreprise vient d'inaugurer quatre locomotives ce mardi.

    Medway France poursuit son développement dans la région lyonnaise. La filiale de l’armateur de porte-conteneurs et de navires de croisières MSC a inauguré au sein de la Gare de Lyon-Perrache quatre nouvelles locomotives Euro 6000, équipements de traction électrique de dernière génération. Celles-ci porteront le nom des filles de quatre de leurs collaborateurs. Un lieu qui fait sens, alors que l'entreprise a installé son siège à Ecully (Ouest lyonnais), où elle comptera 15 collaborateurs d'ici fin 2026 selon le Progrès.

    Concrètement, ces nouveaux engins sont conçus pour assurer la traction de trains de marchandises lourds sur de longues distances. Selon le dirigeant de Medway France, interrogé par nos confrères du Progrès, ces locomotives vont immédiatement entrer en action. Il évoque un tracé "entre Fos-Marseille et le port de Lyon Edouard-Herriot" avec l'objectif de desservir des entreprises logistiques de la région lyonnaise.

    Lire aussi : L'Etat prépare la transformation du port Edouard-Herriot de Lyon

    à lire également
    Alerte aux vents violents : A Lyon, les parcs et cimetières fermés jusqu'à nouvel ordre

    Laisser un commentaire

    réseaux sociaux
    X Facebook youtube Linkedin Instagram Tiktok
    d'heure en heure
    Medway France accélère son développement… à Lyon 11:57
    Alerte aux vents violents : A Lyon, les parcs et cimetières fermés jusqu'à nouvel ordre 11:35
    Yaël Braun-Pivet juge qu'"on peut regretter" la minute de silence observée à l'Assemblée pour Quentin Deranque 11:31
    Lyon : l'hôpital de la Croix-Rousse organise une journée de dépistage dédiée au cancer de la gorge 11:15
    A l'image du Lyon Urban Trail, les infrastructures se multiplient pour permettre aux lyonnais de faire du sport. Progrès/Maxime JEGAT
    Lyon Urban Trail : une édition record avec 12 000 participants 10:42
    d'heure en heure
    PAF Police aux frontières
    "C'est par rapport à Rillieux" : de nouvelles violences urbaines éclatent à La Duchère 10:21
    Près de Lyon : un professeur écarté après un comportement inapproprié avec des élèves 09:47
    Et si Lyon profitait de l'élection de Ciotti à Nice pour récupérer des épreuves des JO 2030 ? 09:28
    Lyon : le tunnel de la Croix-Rousse fermé plusieurs nuits pour travaux 08:55
    Vaulx-en-Velin : un incendie de voitures provoque l’évacuation de 100 habitants 08:35
    Euroligue : l'Asvel battue sur le fil à Belgrade par le Partizan 08:11
    C1 féminine : l'OL Lyonnes tombe à Wolfsburg en quart de finale aller 07:58
    police lyon faits divers
    Lyon : un policier écroué pour avoir aidé des tueurs Colombiens liés au narcotrafic 07:51
    + d'infos
    Faire défiler vers le haut