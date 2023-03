Près de Lyon, le Déci'Run fait son retour pour une seconde édition

Samedi 1er avril, le Déci'Run sera de retour pour sa seconde édition à Décines-Charpieu. Les inscriptions sont ouvertes.

Après la mise en vente des billets pour la SaintéLyon, c'est au tour de la Déci'Run d'ouvrir. La course est moins mythique, plus locale. L'occasion de découvrir ou redécouvrir la commune de Décines-Charpieu sous un autre angle. Si les organisateurs misent sur un esprit sportif, convivial et amusant mais proposent aussi des alternatives pour les plus expérimentés.

Trois parcours pour tous niveaux

Le « 5 de cœur » : course ou marche de 5 km sans chrono. La course démarrera à 9h15 des Halles Décinoises (35 rue Marat à Décines-Charpieu)

course ou marche de 5 km sans chrono. La course démarrera à 9h15 des Halles Décinoises (35 rue Marat à Décines-Charpieu) Le 10 km : propose un passage par le bord du plan d’eau du Grand Large, le long du canal de Jonage, par le Groupama Stadium, les sentiers des terrains boisés et agricoles du Biézin ainsi que le centre-ville de Décines-Charpieu. Départ des Halles Décinoises à 9h.

propose un passage par le bord du plan d’eau du Grand Large, le long du canal de Jonage, par le Groupama Stadium, les sentiers des terrains boisés et agricoles du Biézin ainsi que le centre-ville de Décines-Charpieu. Départ des Halles Décinoises à 9h. Le 26 km : une performance pour les plus sportifs, avec notamment 13 km dans le Grand Parc Miribel Jonage et un passage par le Groupama Stadium. Départ des Halles Décinoises à 9h.

Côté prix des billets, un tarif préférentiel est appliqué jusqu'au 26 mars. Le 10 km coûtera 10 €, puis 13€. Les billets pour le 26 km seront vendus 20 € puis 23 €. Et pour finir, le "5 de cœur" coûtera 5€ mais sera gratuit pour les moins de 16 ans. Pour retirer son dossard, cela se passera les 29, 30 et 31 mars chez Terre de Running ou le 1er avril, sur la ligne de départ, avant la course. Un parcours de reconnaissance est organisé mardi 21 mars. Les billets sont en vente sur le site de la course.