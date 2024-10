Le FCVB a réagi dans un communiqué aux propos racistes d'un supporter lors d'un match contre Rouen en National (3e division).

Lors du match de National opposant le FC Villefranche-Beaujolais (FCVB) au FC Rouen vendredi soir au stade Armand Chouffet, une scène regrettable est venue ternir la première victoire de la saison des Tigres Caladois. Un supporter du FCVB, depuis la tribune Chouffet, a proféré à plusieurs reprises des insultes racistes visant un joueur de sa propre équipe.

Le club, qui se veut convivial et familial, a immédiatement réagi à cette grave dérive. Selon le Patriote Beaujolais, le terme "bamboula" aurait été employé, provoquant la stupéfaction des bancs et des joueurs, tant du FCVB que du FC Rouen. Face à ces propos inacceptables, le speaker du stade a dû intervenir en prenant la parole pour appeler à l'arrêt des insultes, tandis que des responsables du club se sont rendus dans la tribune pour demander aux supporters de localiser le fauteur de trouble.

Des possibles mesures judiciaires

Dans un communiqué publié dès le lendemain, le FC Villefranche-Beaujolais a tenu à condamner fermement ces actes et à rappeler son engagement contre toute forme de racisme. "Le FCVB déplore et condamne fermement ces propos et affiche sa volonté ferme pour que toutes les personnes aux comportements inacceptables dans notre stade ou dans le cadre des activités du FCVB, qui ne sont pas en phase avec l’ambiance conviviale et familiale du club, puissent être sanctionnées à la hauteur de la gravité des faits", a déclaré le club.

L'auteur des faits, identifié grâce à l'intervention des supporters et des dirigeants présents, a été convoqué par la direction du club, qui envisage de prendre des mesures judiciaires à son encontre. Le FCVB tient par ailleurs à saluer le comportement exemplaire des 2 156 autres supporters présents ce soir-là, qui ont soutenu leur équipe jusqu'à la victoire.