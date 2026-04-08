A7, A43, Tunnel du Mont-Blanc, ou encore contournement Est de Lyon, voici les zones à éviter dans la région en ce week-end du 10 au 12 avril.

Alors que la zone B débute ses vacances scolaires, la zone A va entamer sa deuxième semaine ce week-end. Un contexte qui place l'arc méditerranéen et l'Auvergne-Rhône-Alpes en tension au niveau de la circulation, uniquement dans le sens des retours. Si Bison futé voit vert dans toute la France ce dimanche 12 avril, c'est un peu moins le cas pour les autres jours du week-end.

Ce vendredi, la région PACA est classée jaune par le centre d'information routière. Le samedi 11 avril, c'est au tour de l'Auvergne-Rhône-Alpes de subir le même sort. Les mouvements de circulation devraient être importants en particulier sur les autoroutes A7 et A43, sur le contournement est de Lyon et pour l’accès au tunnel du Mont-Blanc. Ils devraient durer du milieu de la matinée jusqu’en fin d’après-midi.

Plus précisément, Bison Futé recommande d'éviter l'A7, dans le sens Orange-Lyon, et le contournement Est de la capitale des Gaules, de 10 h à 17 heures. Vigilance également sur le tunnel du Mont Blanc entre 12 h et 19 heures, ainsi que l'A43 (axe-Chambéry-Lyon), entre 10 h et 14 h.