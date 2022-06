Près de Lyon ce week-end : la Megève Mont-Blanc cycling

Les 11 et 12 juin, la Megève Mont-Blanc Cycling prend place pour célébrer le vélo. Au programme : une arrivée à près de 2000 mètres d'altitude.

C'est la fête du vélo à Megève ce week-end. Les cyclistes étaient sur la ligne de départ ce samedi matin à 8h, au cœur du village de Megève pour s'élancer sur l'une des 4 épreuves imaginées et concoctées par le Club des Sports de Megève.

Une nouveauté cette année : une arrivée à près de 2000 m d'altitude, dans le site mythique de la Cote 2000, là où arriveront les coureurs du Tour de France le 12 juillet pour la 10ème étape entre Morzine et Megève.

Des courses pour les adultes et les enfants

Plusieurs courses sont organisées pendant le week-end, avec notamment la course Gravel, dite "l'aventurière". Cette épreuve avait déjà débarqué l'année dernière. Le concept : un parcours polyvalent de 75 kilomètres et 2720 mètres d'altitude entre le massif du Beaufortain et du Mont-Blanc. Les enfants étaient également les bienvenus pour participer à la course "grande bambini" qui est partie ce matin à 10h.

Au programme ce dimanche

Au programme de ce dimanche 12 juin : la course cyclosportive, dite "l'originale". Elle propose trois formats de course : 60 kilomètres et 1530 de dénivelé, 100 kilomètres et 2910 de dénivelé ou 150 kilomètres et 4842 de dénivelé. Rendez-vous demain après-midi pour découvrir les grands gagnants des épreuves.