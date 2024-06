Les gendarmes du Rhône ont verbalisé 14 automobilistes en moins de deux heures lors d'un contrôle de vitesse près de Lyon.

Le 13 juin, la brigade motorisée de Dardilly a mis en place un contrôle de vitesse sur la route départementale 307 au niveau du lieu dit Le Chênerond. Sur cette portion de l'axe, la vitesse est limitée à 50 km/h, et en 1 h 30, les militaires ont verbalisé 14 personnes pour dépassement de vitesse pour des excès de vitesse compris entre 30 et 61km/h.

Six personnes se sont vues retirer immédiatement leur permis de conduire et trois personnes conduisaient sans être assurées. Au total, deux véhicules ont été mis en fourrière, et huit véhicules ont été immobilisés par les gendarmes.