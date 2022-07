Près de 40°c ce mardi, Lyon frappée par la canicule

Canicule : épisode de températures élevées, de jour comme de nuit, sur une période prolongée. Dans le Rhône, on parle de canicule lorsque la température dépasse les 34°C et ne tombe pas sous les 20°C la nuit. Photos © Antoine Merlet

Lundi la barre des 37°c avait déjà été atteinte à Lyon, mais ce mardi le mercure va grimper encore un peu plus. 38 à 39°c sont annoncés cet après-midi entre Rhône et Saône où la vigilance orange canicule est activée. Le record de chaleur ne devrait toutefois pas tomber.

En plein soleil et sans chapeau pour s’abriter, la chaleur avait de quoi faire tourner la tête et suffoquer lundi 18 juillet à Lyon où le mercure est monté jusqu’à 37 degrés sous l’effet de la canicule. Après une nuit très chaude lors de laquelle les températures ne sont pas redescendues en dessous de 23°c en ville, la journée de ce mardi 19 juillet s’annonce encore plus chaude.

Les dernières prévisions de météo annoncent des maximales de 38 à 39°c à Lyon selon les organismes météorologiques et quasiment pas de nuages dans le ciel. Météo France qui prévoit 38°c au plus fort de la journée, soit 9°c de plus que les moyennes de saison, a donc placé le département en vigilance orange pour la canicule, à l’instar de 73 autres départements français, dont huit sont situés en Auvergne-Rhône-Alpes. Au niveau de la région, les températures "atteindront en de nombreux secteurs 37 à 39 °C, localement 40 °C", prévient Météo France.

24°c minimum la nuit prochaine

Dès 8 heures il fera déjà 27°c à Lyon, à midi le thermomètre devrait afficher 35 degrés et de 14 à 18 heures 37°c. Dans l’après-midi des rafales de vent pouvant aller jusqu’à 50 km/h pourraient souffler un air chaud sur la ville, où les températures devraient commencer à légèrement baisser seulement à partir de 19 heures. Pas vraiment de quoi se réjouir puisqu’il devrait encore faire 31°c à minuit. La nuit de ce mardi à mercredi devraient même être encore plus chaude que la précédente. D’après les prévisions de Météo France il fera 28°c à 2 heures du matin, 25°c à 4 heures et 24°c à 5 heures avant que le mercure ne recommence à grimper.

Mercredi, une nouvelle journée de fortes chaleurs est prévue à Lyon, mais elle devrait être moins suffocante que ce mardi, la maximale ne devant pas dépasser 34°c alors que des orages sont annoncés sur la ville. Le record de chaleur de 40,5°c enregistré à Lyon en 2003 ne devrait donc pas tomber, mais les Lyonnais n'en suffoqueront pas moins pour autant.

Les gestes à suivre pour se protéger

Pour se protéger de la chaleur il est recommandé de suivre quelques bonnes pratiques :

Buvez régulièrement de l'eau sans attendre d'avoir soif ;

Rafraîchissez-vous et mouillez-vous le corps (au moins le visage et les avant-bras) plusieurs fois par jour ;

Évitez de sortir aux heures les plus chaudes (11-21 heures en cas de canicule) ;

Préférez les activités sans efforts aux heures les plus chaudes ;

Maintenez votre logement frais (fermez fenêtres et volets la journée, ouvrez-les le soir et la nuit s'il fait plus frais) ;

Si votre logement ne peut pas rester frais, passez plusieurs heures par jour dans un lieu frais (cinéma, bibliothèque municipale, supermarché, musée, salle rafraîchie...) ;

Ne buvez pas d’alcool ;

Mangez en quantité suffisante des plats légers et riches en eaux (fruits et légumes) ;

Portez des vêtements légers amples et clairs et un chapeau en extérieur ;

Prenez régulièrement des nouvelles de vos proches, surtout les plus fragiles.

Par ailleurs, des registres sont ouverts dans les communes pour recenser les personnes âgées et handicapées isolées qui pourraient avoir besoin d'aide lors de cette période à risque. De même, "les maraudes et distributions d’eau organisées par la Croix Rouge seront renforcées auprès des personnes sans-abri, particulièrement vulnérables aux fortes chaleurs en milieu urbain", précise la préfecture du Rhône.

