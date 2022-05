La semaine prochaine sera chaude à Lyon, très chaude même pour un mois de mai avec des températures supérieures de 6 à 9 degrés par rapport aux moyennes de saison. Météo France annonce près de 30 degrés.

Alors que la sécheresse touche déjà le département avec quatre mois très pauvres en pluie et que la préfecture du Rhône a activé son premier niveau d’alerte en fin de semaine dernière, la première vague de chaleur devrait arriver sur la région lyonnaise en début de semaine prochaine. Après des températures relativement douces ces derniers jours, en accord avec les moyennes de saison, le mercure va remonter dès ce week-end, 23 degrés étant annoncés entre samedi et dimanche.

Voici un aperçu des #températures attendues ces prochains jours à Lyon ! Fiabilité bonne jusqu'à jeudi puis plus incertaine entre vendredi et dimanche. La #chaleur s'annonce durable. pic.twitter.com/t29rM7oAYm — Lyon Météo (@LyonMeteo69) May 6, 2022

Dès lundi la situation sera en revanche tout autre, "les bonnes chaleurs démarreront" à ce moment-là à Lyon prévient Romain Weber, météorologue chez Lyon Météo. En cause, l’arrivée d’un "anticyclone sur la France" qui aura pour incidence de faire monter les qui seront "fréquemment comprises entre 26 et 29 degrés. On sera 6 à 9 degrés au-dessus des normales de saison avec des températures que l’on trouve normalement en plein mois de juillet", analyse le spécialiste lyonnais. Les journées les plus chaudes devraient être enregistrés mercredi et jeudi où pas moins de 29 degrés sont attendus.

Un record à 34,2 degrés en mai 1945

Un phénomène pas "exceptionnel au mois de mai à Lyon, le record de chaleur pour un cette période étant de 34,2 degrés, enregistrés le 16 mai 1945", mais pas pour autant normal. Lors de la première quinzaine du mois de mai les moyennes de saison à Lyon sont plutôt comprises entre "10 degrés le matin et 20 degrés l’après-midi", souligne Romain Weber.

La situation deviendrait en revanche plus inquiétante, notamment pour la végétation, si les températures restaient aussi hautes tout au long du mois de mai, d’autant que selon le Météorologue "les projections indiquent vraiment un mois de mai chaud et sec dans l’ensemble".