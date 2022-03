Poussières du Sahara à Lyon : est-ce que cela va durer ?

De nouvelles retombées de poussières sahariennes ont été observées cette semaine à Lyon.

Lyon s'est réveillé sous un ciel jaune et orangé ce mardi 15 mars. Un phénomène météorologique - pas si rare que cela - déjà connu à trois reprises en 2021 entre Rhône et Saône.

En cause : des nuages de poussière du Sahara poussés par les vents du sud jusqu'au continent européen. Le phénomène surprend, mais n'est pas vraiment rare en France. Il a même un nom : le sirocco. Cette année encore, les poussières du Sahara poussées par des vents violents, ont rendu le ciel de Lyon jaune et ocre. Venant tout droit du continent africain et du Sahara, des vents violents, à plus de 80 km/h ont soulevé le sable du plus grand désert du monde pour les porter jusqu'à Lyon.

"Jeudi, l'intensité de l'épisode devrait progressivement s'atténuer"

Quid ces prochains jours ? "Mercredi 16 (mars), l'épisode de particules sahariennes devrait se poursuivre, et l'impact pourrait être assez généralisé, peut être plus marqué à l'est sur les reliefs. La qualité de l'air pourrait rester dégradée", explique le laboratoire Atmo-Auvergne-Rhône-Alpes, spécialiste de la qualité de l'air dans la région.

"Jeudi 17, l'intensité de l'épisode devrait progressivement s'atténuer. La qualité de l'air devrait s'améliorer, redevenant moyenne à dégradée", poursuit le laboratoire.

