Des places à prix d’or pour voir les Rolling Stones à Lyon en juillet 

Les Rolling Stones seront à Lyon, au Groupama Stadium, mi-juillet

Pour son grand retour à Lyon, le mardi 19 juillet au Groupama Stadium, le mythique groupe de rock se produira à prix d’or. Les spectateurs devront dépenser entre 95 et 331 euros pour obtenir un billet. Les préventes sont ouvertes depuis ce mercredi midi.

Officialisé en début de semaine, le concert des Rolling Stones à Lyon le mardi 19 juillet, le premier depuis 2007, avait de quoi faire rêver. Révélé ce mercredi matin, le prix des billets devrait toutefois refroidir plus d’un spectateur, mais sans doute pas les plus grands fans de Mick Jagger, Keith Richards & co, habitués des tarifs prohibitifs proposés pour les performances du mythique groupe de rock.

Les préventes ouvertes depuis ce mercredi midi

La billetterie n’ouvrira officiellement que le 18 mars à 10 heures, mais depuis ce mercredi midi il est déjà possible d’acheter des billets en prévente aux tarifs suivants :

Places debout :

Pelouse : 95 euros en placement libre ;

Pelouse Or : 144,50 euros en placement libre ;

Pit A et B diamant (devant la scène) : 331,50 euros en placement libre ;

Places assises :