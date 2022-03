La ministre du Travail Élisabeth Borne. (Photo by Bertrand GUAY / AFP)

La ministre du Travail, de l'Emploi et de l'Insertion, Elisabeth Borne, est attendue dans le Rhône ce jeudi 17 mars. Elle signera notamment une convention avec la Chambre de Commerce et d'Industrie pour favoriser le recours aux immersions au sein des TPE.

La ministre du Travail Élisabeth Borne est de passage à Lyon et dans le Rhône jeudi 17 mars. Notamment au programme : la signature d'une convention avec la Chambre de Commerce et d'Industrie qui vise à favoriser le recours aux immersions en entreprise au sein des TPE. Une période de mise en situation professionnelle "essentielle", selon le ministère. Un temps durant lequel les demandeurs d'emploi et la jeunesse de découvrir des métiers d'entreprises. À l'inverse, les potentiels futurs employeurs peuvent également repérer des futurs candidats.

Dans l'après-midi de jeudi 17 mars, Elisabeth Borne se rendra ensuite dans un centre de formation dédié aux métiers du médicosocial à Villeurbanne. Finalement, la ministre du Travail confluera son déplacement dans le Rhône par une visite du centre EPIDE de Lyon-Meyzieu. La membre du gouvernement rencontrera des jeunes volontaires qui bénéficient de la formation lancée par le gouvernement "1 jeune 1 solution".