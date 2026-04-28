Pourquoi des policiers du Raid sont-ils intervenus ce mardi à Vénissieux ?

Un important dispositif du Raid est intervenu ce mardi 28 avril rue Georges-Lyvet à Vénissieux. L’intervention serait liée à des tirs d’intimidation. Un suspect a été interpellé.

Mais que s’est-il passé à Vénissieux ce mardi matin ? Selon nos confrères du Progrès, des policiers du Raid sont intervenus en fin de matinée dans le quartier des Minguettes, rue Georges-Lyvet, dans le cadre d’une enquête liée à des tirs d’intimidation sur une porte d’un appartement dans la nuit de samedi à dimanche. Un dispositif impressionnant était mobilisé sur place et un suspect aurait été interpellé.

Depuis plusieurs semaines, Vénissieux est le théâtre de nombreux incidents de ce type. Le 15 avril dernier, La Poste avait par exemple cessé de distribuer le courrier à proximité du boulevard Joliot-Curie, indiquant qu’il était impossible pour les facteurs de "distribuer le courrier (simple et recommandé) et les colis de manière sécurisée."

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