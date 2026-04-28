Le musée des Confluences devient le premier établissement culturel de la métropole de Lyon à obtenir le label Tourisme et Handicap.

Le musée des Confluences obtient le label Tourisme et Handicap. Il devient le premier établissement culturel de la métropole de Lyon à recevoir cette distinction, délivrée par l'agence nationale de développement touristique Atout France.

Valable cinq ans, ce titre récompense les établissements touristiques répondant à des critères strictes en matière d'accessibilité, tels qu'une offre accessible à aux moins de deux types de handicap : moteur, visuel, auditif ou mental.

19 319 visiteurs en situation de handicap accueillis en 2025

Depuis 2023, le musée du 2e arrondissement a entrepris une démarche de labellisation visant à améliorer son accessibilité. Dans cet élan, plusieurs actions ont été mises en place pour permettre à chacun de profiter de l'établissement. Un dispositif d'accessibilité, avec l'installation de signalétiques, de mise en libre-service des chaises, cannes et fauteuils-roulants, ou encore de balises sonores, a notamment été mis en place. En parallèle, des outils adaptés, tels que des plans et outils sensoriels, des médiations tactiles et des visites guidées en langues des signes ont été développés.

L'ensemble de ces actions a permis au musée d'accueillir 19 319 visiteurs en situation de handicap sur l'année 2025. 1 988 de ces visiteurs ont pu prendre part à une centaine d'activités spécifiques.

Fin 2027, la salle permanente "Sociétés, le théâtre des hommes", sera à son tour refaite pour favoriser l'autonomie des publics.

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