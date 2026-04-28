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Sameer Al-DOUMY / AFP

Du cannabis, de la cocaïne et de l'argent découverts dans des halls d'immeuble à Vaulx-en-Velin

  • par Loane Carpano

    • Du cannabis, de la cocaïne et 610 euros en espèces ont été saisis dans les parties communes d'un immeuble de la Grappière à Vaulx-en-Velin.

    Du cannabis, de la cocaïne et de l'argent en espèce. Voici le butin découvert par la brigade spécialisée de terrain (BST), en visite dans des immeubles du quartier de la Grappinière à Vaulx-en-Velin.

    Selon les informations du Progrès, les stupéfiants et l'argent auraient été retrouvés dans les locaux techniques de deux bâtiments situés avenue Jean-Moulin.

    Dans le premier hall, deux kilos, soit vingt pains de résine de cannabis ont été saisis. Dans le second, la BST a mis la main sur cinq grammes de cocaïne, 350 grammes de cannabis, ainsi que 610 euros en espèces.

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