Saint-Priest : un homme pris pour cible par des tirs, une enquête ouverte

Un homme a été visé par plusieurs coups de feu dans la nuit de lundi à mardi à Saint-Priest. Il n'a pas été blessé.

Une fusillade s'est produite dans la nuit du lundi 13 au mardi 14 juillet à Saint-Priest, dans le secteur de la rue du 8-Mai-1945. Selon les informations du Progrès, un homme, connu des services de police, a été la cible de plusieurs tirs alors qu'il se trouvait dans une voiture, vers 23 h 30.

La victime est parvenue à prendre la fuite et n'a pas été blessée. Dans le même secteur, la façade d'un immeuble a également été atteinte par des impacts de balles, lors d'un second épisode distinct. Une enquête a été ouverte afin d'identifier le ou les tireurs et d'établir les circonstances ainsi que le mobile de ces faits.