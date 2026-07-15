Hästko, marque chamoniarde de lingerie, s’agrandit et lève 3 millions d’euros

Zéro couture, zéro irritation et ultra respirante: ce sont les promesses ambitieuses de Hästko, marque de lingerie pour la nouvelle génération de coureuses.

Le mois dernier, la marque de lingerie sportive féminine Hästko, basée à Chamonix (Haute-Savoie), a finalisé une levée de trois millions d'euros. Objectif : répondre à une demande toujours croissante, portée par l'explosion de la pratique féminine de la course à pied.

En l’espace de dix ans, la part des femmes dans les compétitions de course à pied, telles que l’UTMB, a presque triplé, passant de 20 % en 2016 à désormais 48 %. Preuve de cette dynamique: les Jeux olympiques de Paris 2024, où hommes et femmes concouraient à parité exacte.

Derrière l'agrandissement d'Hästko se cache donc un phénomène bien plus vaste qui se caractérise par une féminisation de la pratique sportive: les crédits pour le sport sont plus importants, les participantes aussi.

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Un avenir plein d'ambition

L'entreprise voit le jour à Chamonix en 2017. Sa première gamme pour le grand public arrive deux plus tard, en octobre 2019. Depuis, Hästko gravit les montagnes petit à petit. Elle souhaite s’imposer comme une référence en Europe et n’hésite pas à rêver d’Amérique.

Cette ascension est le fruit d’un travail long et ardu engagé par deux femmes, Joséphine Bigo et Aurélie Moinier, fondatrices du projet. Ainsi, l’idée est de proposer des brassières et des bas étant à la fois efficaces et esthétiques pour la pratique sportive, caractéristiques rares sur le marché.

Convoitée par des athlètes de haut niveau, la marque ne manque pas de gagner en crédibilité. Elle obtient même de nombreux prix récompensant ses innovations.

Et le projet va au-delà, avec le rêve de ramener la production de ces produits réalisés en Chine dans l’Hexagone. L'objectif étant de construire une chaîne de production 100 % française. Peut-être que ces 3 millions d'euros le permettront ?

À suivre...

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