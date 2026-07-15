Une "fresque de la protection de l'enfance" lancée au niveau national depuis Lyon

Imaginée par Prado Itinéraires, une association portée par la Fondation du Prado, la Fresque de la protection de l'enfance est un nouvel outil de sensibilisation destiné à mieux faire comprendre un secteur souvent méconnu.

Prado Itinéraires, association d'innovation sociale créée par la Fondation du Prado, lance officiellement la Fresque de la protection de l'enfance, un atelier collaboratif destiné à mieux comprendre le fonctionnement de la protection de l'enfance et les parcours des jeunes accompagnés.

Inspirée des "fresques" pédagogiques, cette animation de deux heures trente plonge les participants dans les parcours de trois jeunes confrontés à différentes situations de vulnérabilité. À travers un plateau de jeu et des échanges collectifs, ils découvrent les différents acteurs du secteur, de l'Aide sociale à l'enfance (ASE) à la Protection judiciaire de la jeunesse (PJJ).

Conçu après une année de travail et de concertation avec des professionnels, l'outil répond à un double objectif : mieux faire connaître les métiers d'un secteur confronté à une crise de recrutement et favoriser une meilleure coopération entre les acteurs.

Déjà testé auprès d'étudiants de l'université Lyon 2, de demandeurs d'emploi ou encore de nouveaux salariés du Prado, l'atelier est désormais proposé partout en France, aussi bien aux institutions qu'au grand public. L'association ambitionne de former un réseau national de bénévoles afin de multiplier les sessions de sensibilisation.