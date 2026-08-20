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Image d’illustration. @PHILIPPE HUGUEN / AFP

Lyon : une femme de 92 ans violemment agressée lors d’un cambriolage

  • par Corentin Lucas

    • Une femme de 92 ans a été grièvement blessée lundi 17 août à son domicile, dans le 6e arrondissement de Lyon.

    Une femme de 92 ans se trouve entre la vie et la mort après avoir été victime d’un vol avec violences à son domicile, lundi 17 août, à Lyon. Les faits se sont déroulés à la mi-journée, dans un appartement de la rue Godefroy, à proximité de la place du Maréchal-Lyautey, dans le 6e arrondissement.

    D’après les premiers éléments révélés par nos confrères du Progrès, une femme se serait introduite au domicile de la nonagénaire avant de la rouer de coups. Grièvement blessée, la victime était consciente lorsqu’elle a été prise en charge par les secours.

    Elle a été transportée vers un centre hospitalier, où elle était toujours hospitalisée jeudi. Son pronostic vital était engagé, plusieurs jours après l’agression.

    L’auteure présumée a pris la fuite après les faits. Elle n’a, à ce stade, pas été retrouvée et fait l’objet de recherches. Une enquête est en cours.

    Lire aussi : Villeurbanne : une femme de 108 ans retrouvée dénudée après un cambriolage

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