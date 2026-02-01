Hautes-Alpes : un skieur lyonnais de 33 ans décède dans une avalanche à Cervières

Un homme de 33 ans originaire de Lyon a perdu la vie hier, samedi 31 janvier, après avoir été pris dans une avalanche à Cervières (Hautes-Alpes). Le skieur qui l'accompagnait est sain et sauf.

Les faits se sont déroulés hier, samedi 31 janvier. Selon nos confrères du Dauphiné Libéré, un skieur de 33 ans originaire de Lyon a perdu la vie après avoir été pris dans une "avalanche ayant eu lieu plus tôt dans la journée" à Cervières (Hautes-Alpes), confirme la procureure de la République de Gap, Marion Lozac’hmeur.

Les secours ont été prévenus vers 14 heures pour une coulée de neige intervenue au niveau de la face Est de l’Arpelin. Transporté à l’hôpital, l’homme est malheureusement décédé. La victime skiait par ailleurs avec un autre homme, "indemne, car ce dernier a été plaqué contre un arbre pendant la coulée", a encore précisé la magistrate.

Le drame intervient après la découverte, la veille, du corps sans vie d’un raquettiste âgé d’une soixantaine d’années, retrouvé en aval d’une coulée de neige au niveau des cascades de glace et de la combe du Lasseron.