Actualité
Avalanche PGHM secours en montagne
Illustration avalanche. (Photo de Nicolas TUCAT / AFP)

Hautes-Alpes : un skieur lyonnais de 33 ans décède dans une avalanche à Cervières

  • par la rédaction

    • Un homme de 33 ans originaire de Lyon a perdu la vie hier, samedi 31 janvier, après avoir été pris dans une avalanche à Cervières (Hautes-Alpes). Le skieur qui l'accompagnait est sain et sauf.

    Les faits se sont déroulés hier, samedi 31 janvier. Selon nos confrères du Dauphiné Libéré, un skieur de 33 ans originaire de Lyon a perdu la vie après avoir été pris dans une "avalanche ayant eu lieu plus tôt dans la journée" à Cervières (Hautes-Alpes), confirme la procureure de la République de Gap, Marion Lozac’hmeur.

    Les secours ont été prévenus vers 14 heures pour une coulée de neige intervenue au niveau de la face Est de l’Arpelin. Transporté à l’hôpital, l’homme est malheureusement décédé. La victime skiait par ailleurs avec un autre homme, "indemne, car ce dernier a été plaqué contre un arbre pendant la coulée", a encore précisé la magistrate.

    Le drame intervient après la découverte, la veille, du corps sans vie d’un raquettiste âgé d’une soixantaine d’années, retrouvé en aval d’une coulée de neige au niveau des cascades de glace et de la combe du Lasseron.

    à lire également
    vue panorama lyon
    Pollution : une qualité de l’air dégradée à Lyon ce dimanche 

    Laisser un commentaire

    réseaux sociaux
    X Facebook youtube Linkedin Instagram Tiktok
    d'heure en heure
    vue panorama lyon
    Pollution : une qualité de l’air dégradée à Lyon ce dimanche  11:30
    Avalanche PGHM secours en montagne
    Hautes-Alpes : un skieur lyonnais de 33 ans décède dans une avalanche à Cervières 10:52
    la Saône en crue en février 2021.
    Crues et avalanches : quatre départements d’Auvergne-Rhône-Alpes toujours en vigilance 10:15
    Rhône : un adolescent de 17 ans fauché par une voiture et évacué par hélicoptère vers Lyon 09:41
    Photo d'illustration de Lyon
    Météo : des nuages et de rares averses ce dimanche à Lyon  09:00
    d'heure en heure
    Lou Rugby
    Top 14 : le LOU écrase La Rochelle et s'impose 24 - 44 31/01/26
    Mobilisation en soutien à la police samedi 31 janvier à Lyon. (Crédit Alain Barberis)
    "On craint des drames" : 1 500 personnes ont défilé aux côtés des policiers ce samedi à Lyon 31/01/26
    Carte bancaire
    Rhône : plus de 20 plaintes enregistrées face à une recrudescence d’arnaques aux faux coursiers 31/01/26
    François Gaillard
    Baisse de l'attractivité touristique à Lyon : François Gaillard dénonce la "logique de replis" menée depuis 2020 31/01/26
    PFAS au sud de Lyon : près de 200 riverains assignent Arkema et Daikin en justice 31/01/26
    Amaïa Sainz Ruiz, adjointe dans le 9e arrondissement de Lyon.
    Municipales 2026 : l’élue écologiste Amaïa Sainz Ruiz rejoint l’insoumise Anaïs Belouassa-Cherifi 31/01/26
    maire de saint fons christian duchene
    "Geste irresponsable" : faute d’élus suffisants, le conseil municipal de Saint-Fons annulé 31/01/26
    Lyon : une fuite de gaz perturbe la circulation du tramway T6 vendredi soir 31/01/26
    + d'infos
    Faire défiler vers le haut