Pollution : la qualité de l'air reste moyenne mardi 30 septembre à Lyon

La concentration en polluants reste constante ce mardi à Lyon, avant une amélioration attendue mercredi.

La qualité de l'air est moyenne ce mercredi à Lyon où "peu d'évolution est à prévoir dans une ambiance toujours fraiche et ventée", indique Atmo Auvergne-Rhône-Alpes.

"Avec les émissions matinales les concentrations en particules fines pourront à nouveau s'élever temporairement", précise encore l'observatoire de la qualité de l'air. Tous les polluants affichent des concentrations moyennes, à l'exception des particules fines PM10 et du dioxyde de soufre qui affichent une concentration bonne.

La situation devrait légèrement s'améliorer mercredi 1er octobre avec l'arrivée d'un vent du nord.