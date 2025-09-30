Actualité
Lever de soleil à Lyon sur le Musée des Confluence.

Météo : ciel lumineux et températures de saison ce mardi à Lyon

  • par Nathan Chaize

    • Le ciel sera lumineux et ensoleillé ce mardi à Lyon où les températures devraient être de saison.

    Le temps reste agréable mardi 30 septembre à Lyon. Ce matin, le mercure ne dépasse pas la dizaine de degrés, tandis que le ciel pourrait être brumeux. Très vite, le ciel se dégagera pour laisser place à une après-midi lumineuse.

    Le thermomètre affichera quant à lui environ 20 degrés. Le mercure descendra autour des 15 degrés dans la soirée avant une nuit relativement fraîche. Le temps devrait rester doux encore mercredi, avant une rafraîchissement marqué jeudi, puis une dégradation samedi et dimanche.

